U odborné poroty zabodoval Šimon Chovaneček se svým receptem na mexický crunchwrap s tuňákem.

S originálními recepty svačin s tuňákovým steakem od Rio Mare se přihlásilo 150 studentů ze 175 oslovených škol. Vybraných 50 účastníků z celého Česka se utkalo v nominačních kolech. Dvanáct nejlepších z nich se pak účastnilo národního finále, které se konalo v pražském Národním zemědělském muzeu.

Recept na mexický crunchwrap s tuňákem

podle Šimona Chovanečka:

Potřebujeme

tortilla pšeničná 4 ks

tortilla kukuřičná 4 ks

červené fazole (Frijoles negros black beans) 240 g

Chipotles Adobados 105 g

cibule č+b 100 g

tuňák Rio Mare natura 3 ks

sádlo 100 g

sýr Cheddar 150 g

ledový salát + listy salátu 100 g

rajčata 300 g

avokádo 2 ks

česnek 3 stroužky

olej 1 lžíce

limeta 2 ks

papričky Jalapeňos 1 ks

zakysaná smetana 120 g

Směs do tortill:

Na rozehřátou pánev nalijeme lžíci oleje, orestujeme bílou cibuli, na kterou přidáme červené fazole a zarestujeme. Chipotles přesekáme a přidáme i s nálevem na fazole společně s rajčaty, směs zastříkneme limetou a odstavíme z tepla. Na závěr přidáme sůl a tuňáka Rio Mare natura a jen lehce promícháme, aby byla struktura tuňáka zachována.

Příprava guacamole:

Omyté, ale neoloupané avokádo podélně rozkrojíme až k pecce. Kroutivým pohybem proti sobě oddělíme poloviny. Lžičkou vyškrábeme dužinu. Dáme ji do misky s limetovou šťávou. Limetka směs jednak ochutí, jednak zabrání tomu, aby avokádo zhnědlo. Dužinu se šťávou buď rozmačkáme pomocí vidličky – tím získáme zrnitější konzistenci, nebo ji rozmixujeme na hladký krém. Přidáme na malé kostičky nakrájená zralá (až přezrálá) rajčata, nastrouhaný česnek, sůl, pepř a koriandr.

Slupku z avokáda nevyhazujeme, ale použijeme ji na servis salátku k tortille.

Salátek Pico De Gallo:

Rajčata nakrájíme na drobnější kousky. Cibuli najemno. Papričky Jalapeňos nadrobno, pokud používáme čerstvé, zbavíme je semínek i klasických žilek. Česnek prolisujeme, čerstvý koriandr nasekáme nadrobno.

Veškeré ingredience smícháme. Doporučuji přidat i nastrouhanou kůru limetky. Z limetky vymačkáme šťávu a nalijeme na salát. Opepříme a osolíme. Ještě dobře promícháme a dáme vychladit.

Salátek naplníme do slupky z avokáda a dozdobíme šťovíkem. Přidáme nachos (připravené z tortilly a usmažené na sádle). Nachos slouží jako lžíce k salátu.

Zakysaná smetana:

Smetanu dochutíme solí, pepřem, chilli a kůrou z limety.

Skládání Mexického crunchwrapu s tuňákem Rio Mare:

Pšeničné tortilly si nahřejeme na grilu, nebo pánvičce – tortilla změkne a lépe se s ní pracuje.

Do středu tortilly si dáme směs fazolí s tuňákem a přidáme nastrouhaný Cheddar.

Kukuřičné tortilly si osmažíme na sádle do křupava a dáme na Chaddar a potřeme guacamolem.

Poté přidáme natrhaný ledový salát. Tortillu zabalíme a vložíme do kontaktního grilu.

Grilovaný crunchwrap přeřízneme napůl a servírujeme na talíři společně se salátkem a zakysanou smetanou.