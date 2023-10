Sbor dobrovolných hasičů Lukavec uspořádal v sobotu 14. října poslední letošní závod sedmého ročníku soutěže mladých hasičů v Závodu hasičské všestrannosti a brannosti.

Sbor dobrovolných hasičů Lukavec pořádal poslední letošní závod mladých hasičů v Závodu hasičské všestrannosti a brannosti. | Foto: Deník/Karel Pech

Závod se konal v kategoriích Plamínek, mladší a starší žáci, dorostenci, dorostenky, dorost – smíšené hlídky. Závodili děti do 6 let, mladší žáci do 11 let, starší žáci do 15 let a dorost 15-18 let.

Závod v okolí obce Lukavec měl několik disciplín podle věkových kategorií. Na stanovištích soutěžící například stříleli ze vzduchovky, házeli míčky na terč, vázali uzly nebo řešili dopravní situaci.