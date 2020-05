Když zjistili poškození vozu, tak se podle vyšetřovatelů vrátili, ale neposkytli první pomoc, jen po sobě zahladili stopy. Řidiče auta žaluje státní zastupitelství z usmrcení z nedbalosti, posádku pak z neposkytnutí pomoci. Míru viny mladíků může snížit to, že muž byl silně opilý a na silnici se nepohyboval řádně.

O opilosti chodce, kterému v krvi při pitvě naměřili 3,16 promile alkoholu, svědčil znalec. „Takové množství alkoholu se určitě nezíská vypitím několika piv či vín, ale tvrdého alkoholu ve větším množství. A rozhodně to není několik panáků,“ konstatoval znalec z oboru toxikologie Jaroslav Zikmund. Tento stav popsal jako těžkou opilost hraničící s intoxikací alkoholem. „Je to hladina, která už je alarmující, je tam už riziko na poškození organismu,“ dodal.

Pavel Budil, právní zástupce poškozené rodiny zemřelého, která v souhrnu žádá za nemajetkovou újmu miliony korun, upozornil, že v době, kdy k nehodě došlo, měla na jejím místě začít platit přechodná úprava silničního provozu.

Potvrdila to starostka Podsedic Veronika Kulichová. Vysvětlila, že v té době v obci probíhaly stavební práce a záměrem snížení povolené rychlosti bylo zajistit větší bezpečnost občanů. Vyhláška měla začít platit až později, ale značky s maximální 30kilometrovou rychlostí tam měly už být.

Proč je to důležité? Jak řekl novinářům po skončení čtvrtečního líčení Budil, znalec z oboru dopravy minule odhadl rychlost auta v době spáchání nehody přes 40 kilometrů za hodinu. Takže řidič dodržoval předepsanou padesátku.

„Ale my zjistili, že v době, kdy ještě nebyla v účinnosti vyhláška omezující provoz, tam to dopravní značení už umístěno bylo. Legislativně by to řidiče nezavazovalo, ale fakticky viděl, že vjíždí do území, které je už vymezené nějakou maximální rychlostí. Kdyby se pohyboval třicítkou, podle znalce by to tomu střetu zabránilo,“ řekl Budil.

Soud hlavní líčení ve čtvrtek odročil. Obhájci obžalovaných trvají na výslechu jednoho člena posádky, k jehož roli minule soud vyčlenil zvláštní řízení. Má prý přispět důležitým svědectvím.