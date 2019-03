Prostory budou uzavřeny, pokud se ovšem pracovníkům Naděje nepodaří prostřednictvím sbírky na Darujme.cz vybrat 150 tisíc. Ty jim totiž chybějí v rozpočtu na tento rok. Chcete-li sbírku na internetu najít, stačí do vyhledávače zadat slovo „darujme“ a číslo projektu 1201610.

Terénní program se dostal do finanční tísně, co ji způsobilo?

Na sociální služby neziskových organizací přispívá krajský úřad. Letos poslal méně peněz celé Naději, na terénní program tak chybí 150 tisíc. Zpráva z hejtmanství přišla v minulých týdnech. Nakolik víme, dotklo se to i kolegů z ostatních neziskovek.

Co pro vás fakticky znamená ztráta těch 150 tisíc?

Nemůžeme si dovolit zaplatit pronájem jiného prostoru. Dostali jsme totiž k 31. březnu výpověď z toho stávajícího v Želetické ulici za Tyršovým mostem. Společnost Maxxwin rozšiřuje výrobu a potřebuje prostory, v nichž máme nyní třetím rokem kancelář i sklad. Kdybychom neměli na pronájem jiných prostor, zůstali bychom v podstatě na ulici nebo odkázáni na kanceláře kolegů či sdílenou kancelář. Což z důvodu zaměření na naši cílovou skupinu není moc vítané.

Víte už, kam byste se stěhovali, pokud se vám podaří peníze vybrat?

Máme vyhlídnuté krásné prostory naproti městskému úřadu v Pekařské ulici. Jde o bývalou restauraci i s dvorem. Což je dobré kvůli parkování auta, kterým často převážíme oblečení. Jsme předběžně dohodnuti s majitelem. Jeho 140 metrů čtverečních by nám nechal za krásnou cenu. Přestěhování do centra by nám pomohlo. Často se tam totiž operativně potřebujeme dostat, abychom klientovi něco vytiskli, nechali ho zatelefonovat a podobně. Je pro nás důležité být přímo tam, kde jsou lidé bez domova.

Znáte ty, kdo vám zatím poslali peníze do sbírky na Darujme.cz?

Víme zatím o našich přátelích a příznivcích terénního programu, kolezích a podnikatelích z Litoměřic.

