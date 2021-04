Jednalo se o prvopočátek terénního programu Naděje ve městě pod Řípem, který letos v dubnu oslavil 15 let svého fungování. A z někdejší ubytovny se postupně stal azylový dům, který Naděje rovněž provozuje.

Zdroj: Deník/Michaela RozsypalováJak připomněla vedoucí sociální pracovnice terénního programu Michaela Kejkrtová, za tu dobu se ke klientům této služby přidaly i další skupiny z celé Roudnice i okolí v podobě sociálně slabých rodin, lidí bez domova, menšin nebo také seniorů.

„Klienti z řad seniorů nám začali přibývat v posledních letech. V rámci terénní služby je doprovázíme například na úřady, kde si potřebují něco zařídit. Většinou se jedná o osaměle žijící seniory, kteří ve městě nemají nikoho blízkého,“ přiblížila Kejkrtová v kanceláři terénní služby v Jungmannově ulici.

Mezi seniory, kteří vyhledali pomoc Naděje, patří i ti, jež ještě nedosáhli důchodového věku, ale jejich zdravotní stav jim nedovoluje pracovat, nebo je s ohledem na věk už nechtějí nikde zaměstnat. Pomoc cílenou na seniory chce také Naděje v nejbližší době ještě rozšířit.

Vedoucí poboček Naděje v Roudnici nad Labem a ve Štětí Josef Průša doplnil, že cílová skupina se mění i v důsledku koronavirové krize, kdy se klientela posouvá blíže ke střední třídě.

„Už to není jen o etnických menšinách nebo bezdomovcích. Trend je takový, že se na nás stále více obracejí lidé, kteří potřebují poradit a pomoci řešit své dluhy spojené se ztrátou zaměstnání,“ upozornil Průša.

Sociální pracovníci Naděje tak pomáhali i ženám, které kvůli zavřeným školám musely zůstat doma s dětmi na ošetřovném, ale zaměstnavatelé s nimi mezitím pracovní poměr na dohodu rozvázali nebo v důsledku nutnosti zůstat doma s dětmi, přišly o brigády či kratší úvazky.

V rámci terénní služby pracují v Roudnici celkem čtyři sociální pracovníci. Zatímco dva působí jen na území města, další dva vyráží za klienty každý den do okolních obcí, které spadají do působnosti Roudnice. Jednou z nich je Barbora Krpálková, která do terénu v okolí města vyráží každý den. Ačkoli je režim služby kvůli covidu omezený, navštíví v průměru tři rodiny denně.



„Někdy je jich více, někdy méně. Záleží na tom, co právě řešíme. Většinou se jedná o pomoc s formuláři na dávky, hledání zaměstnání, doprovod na úřady nebo k lékařům,“ popsala Krpálková, která v současné době v rámci terénní služby pomáhá i při aktuálním sčítání lidu.

Častým problémem, se kterým se klienti terénní služby potýkají, je ztráta bydlení. Ať už z důvodu neplacení nájemného nebo výpovědi nájemní smlouvy. „Najít bydlení je zvlášť pro rodiny romského původu problém. I když mají peníze na kauci, majitelé jim své nemovitosti pronajímat nechtějí,“ poukázala Kejkrtová.

Častou, i když nenárokovou službou, kterou terénní služba poskytuje, je potravinová pomoc. Jídlo pro potřebné získávají například ve spolupráci s Kauflandem, který poskytuje potraviny takzvané rychlé spotřeby, jež by se jinak vyhodily.

Ve spolupráci s potravinovou bankou se Naděje v Roudnici zapojí do nadcházející Národní potravinové sbírky, která se koná v sobotu 24. dubna. Pokud budou chtít lidé přímo roudnickou Naději podpořit, mohou tento den od 8 do 18 hodin nakoupit a darovat potraviny v supermarketu Billa.

Terénní program je součástí řady sociálních služeb, které v Roudnici nad Labem Naděje poskytuje. Patří mezi ně zmíněný azylový dům pro rodiny s dětmi a krizová pomoc – pro muže , dále chráněné bydlení pro lidi s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením a s chronickým duševním onemocněním v Horově ulici a sociálně terapeutická dílna pro osoby s postižením na Masarykově třídě.