Vedení Litoměřic tak nejspíš zareagovalo na nedávno vzniklou iniciativu za odstranění sochy. Zástupci iniciativy tvrdí, že dosavadní text města byl maskováním skutečnosti. Socha z roku 1975 podle nich v nejtužších letech normalizace sloužila tehdejšímu režimu k oslavě okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v 68. roce. Dokládají to archivní materiály.

Lidé z iniciativy chodí kolem sochy na oběd. Na podzim jim nemohlo uniknout namalování pračky na podstavec ani její bryskní přetření bílou barvou. A záhy potom doplnění díla oficiální vysvětlující cedulkou města s tvrzením o rudoarmějci. „To byl ten spouštěč. Řekli jsme si, co je to za lež,“ vysvětluje 55letý autodopravce Pavel Novák. „Ta socha se jmenuje Čest a sláva sovětské armádě,“ dodává stejně starý člen výboru Zdeněk Paclík.

Zrůdná bolševická ideologie

Část členů výboru iniciativy patří k pamětníkům pionýrských a svazáckých akcí ze 70. i 80. let u sochy v únoru, květnu a listopadu. „Ten pomník vznikl v době nejtužší normalizace na utužení poměrů. Měl podporovat zrůdnou bolševickou ideologii,“ tvrdí 61letý podnikatel Petr Kvapil. „Oslavovat dnes sovětskou armádu je perverzní. Je to výsměch i bez ohledu na to, co se dnes děje na Ukrajině,“ dodává Litoměřičan.

Podle iniciativy se má na sochu prášit v muzeu. Nemá na veřejném prostoru propagovat éru, která Česku způsobila velké škody a ztráty. Její spojení s normalizací aktivisté dokazují články z dobového tisku, zápisy z kronik i upomínkovými předměty. Všude se socha titulovala Čest a sláva sovětské armádě. „Na rudoarmějce se to překřtilo v průběhu času. Možná jen tím, že to byl dlouhý název,“ myslí si jeden z mladších členů výboru, 33letý programátor Tomáš Khoder.

Jeho kolega Petr Kvapil patřil k prvním porevolučním zastupitelům. Socha v parku byla podle něj jedna z prvních věcí, které město v 91. roce řešilo. Původně byl návrh odstranit ji, ale zvítězil sametový princip „nejsme jako oni“. U sochy se udělaly jen úpravy jejího stalinistického ducha. Zmizely obrovské „rakve“ s květinami, stožáry na vlajky a mísy na ohně. A také vytesaný nápis Čest a sláva sovětské armádě, pod nímž je socha i v registru uměleckých děl.

Kolem Rudoarmějce je moc živo. Socha, která dráždí, dostane nátěr proti graffiti

Podle starosty Litoměřic Radka Löwyho (ANO) město při přípravě sporného textu vycházelo z informací v centrální evidenci válečných hrobů. Zde je socha v Jiráskových sadech označena jako Pomník rudoarmějce. „Teprve posléze se objevila od několika pamětníků informace, že tato socha není rudoarmějec, ale sovětský voják,“ napsal starosta v dopise jednomu ze zástupců iniciativy, datovaném k 12. lednu.

V tomto dopise, který má Deník k dispozici, starosta už avizuje, že město provizorně přistoupí k přelepení textu. A že zapracuje na odborném historickém zhodnocení. A pak se rozhodne, co se sochou dál. Z dopisu to není zcela jasné, ale odstranění sochy zřejmě město v tuto chvíli stejně neplánuje. Ani pokud by se po konzultaci s historiky ztotožnilo s tvrzením iniciativy, že nejde o rudoarmějce, ale o sověta.

Socha má zůstat

Sochu by město na místě i v tomto případě nejspíš nechalo. Ale pouze by upravilo, rozšířilo a doplnilo text i o výchovný aspekt. Poukázalo by, jak i další sochy na tomto místě a obecně ve veřejném prostoru sloužily absolutistickým či totalitním režimům. V promptním odstranění díla městu fakticky brání dvě věci. Jiráskovy sady byly revitalizovány nedávno, a to s udržitelností na 20 let. A lidé se v anketě shodli, že tam má socha zůstat.

Navíc je socha jako součást centrální evidence válečných hrobů zahrnuta ve smlouvě s Ruskou federací o jejich ochraně. Jestli jde přihlížet k této okolnosti, je ale sporné. A to nejen kvůli absolutistickému charakteru vládnutí v současném Rusku a jeho invazi na Ukrajinu. Ale i proto, že jeden pomník i hrob padlých rudoarmějců už v Litoměřicích je: na místním hřbitově. Ten zatím žádným terčem vandalů ani sporů nebyl.