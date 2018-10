Sobotní jarmark poučí i o včelách

Litoměřice - Sobotní Zahrada všech bude o tradičních řemeslech, Českém středohoří i léčbě včelími produkty.

Dáváte si med do vařící vody? Děláte chybu. O tom, jak s ním zacházet správně, se dozvíte na sobotní akci Zahrada všech v čajovně Hóra. Jednatelka České apiterapeutické společnosti Andrea Novotná z Dubičné u Úštěku bude po 13. hodině mluvit také o pozitivních zdravotních účincích dalších včelích produktů. A to včetně jedu.



A co že to je, ta apiterapie? „Celostní medicína, která k léčení všech možných zdravotních problémů, zejména pohybových, používá med, propolis, vosk a další produkty,“ vysvětluje A. Novotná. Med například tiší bolavý žaludek, je dobré aplikovat ho i na rány. Propolis funguje zase na afty a bolesti zubů a krku.



V řadě evropských, ale i asijských zemích je tato alternativní medicína rozšířená a doktoři běžně posílají pacienty k apiterapeutům. Ti někdy sáhnou i k léčbě včelím bodnutím. „To je ale až nejzazší způsob. Já radím nejprve léčit jedem v masti,“ říká A. Novotná. Včelí bodnutí užila dosud pouze na sebe a svou rodinu.

„Při současném právním postavení apiterapie v ČR nemůžu od lékaře čekat celkovou diagnózu klienta. Nelze tak odhadnout, zda nebude mít na bodnutí alergickou reakci,“ vysvětluje A. Novotná. Včela po bodnutí nemusí zemřít, apiterapeut ji chytne do pinzety a přes mřížku ji nechá do těla vpichovat dávky jedu postupně.



Na stánku v čajovně po 11. hodině a u kulatého ohně před ní po 13. hodině zájemcům poví o pozitivech včelích produktů a o tom, jak si s nimi můžou lidé pomoct sami i bez asistence apiterapeuta. „Prozradím pár receptů a možná dojde i na masáže medem,“ plánuje A. Novotná. Včeličky ale nebudou to jediné, na co láká pátý ročník takzvaného „jarmarku soběstačnosti“.



Na Zahradě všech si můžete koupit, prodat či směnit domácí výrobky jako kváskový chléb, koláče, pivo, vege občerstvení či bylinkové lektvary. „Základním kamenem setkání je vždy soběstačnost, zahrada, vztah a přístup k půdě a prostoru kolem nás,“ popisují pořadatelé Jan Šimon Stomsnes a Věra Mikulová.

Litoměřický spolek Stepník představí méně známé ovocné stromy Českého středohoří a nabídne vám i o, co z nich spadalo, nebo z čeho udělal marmeládu. Představí se i Semínkovna, dozvíte se o kompostování v domácnosti. Tradiční řemeslníci z okolí včetně hrnčíře, tesaře a košíkáře vám ukážou, co umějí, a nechají vás vyzkoušet si to také.



Pokud sobotní akci nestihnete, s apiterapeutkou Andreou Novotnou se můžete setkat ještě za měsíc. Při Dnech zdraví, které pořádá Zdravé město Litoměřice, vystoupí 29. října od 17 hodin v Knihovně K. H. Máchy.

Andrea Novotná se narodila v Praze v roce 1979, s manželem a dvěma dětmi žije v Dubičné u Úštěku. Má zde včelí farmu, kromě toho spolupracuje s MAS České středohoří. K osvětě o apiterapii, které se věnuje 7 let, přistoupila až nyní po inspirativním setkání s mezinárodně uznávaným apiterapeutem Stefanem Stangaciem z Rumunska.