Litoměřice - Fotografické snažení se jim vyplatilo. Jejich snímky viděly, i díky konferenci regionálního cestovního ruchu Stop and stay, která před víkendem skončila v litoměřickém domě kultury, stovky lidí.

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ. Václav Lahovský ze Stráže pod Ralskem zvítězil v kategorii profesionálů. Prvenství si z Litoměřic odvezl za snímek s názvem Od skal. | Foto: Karel Pech

Právě tam, před svými vystavenými díly, převzali vítězové fotosoutěže „Život a cestovní ruch v Českém středohoří“ v neděli v podvečer ocenění. Mimo jiné celkem sto tisíc korun, a to ve třech soutěžních kategoriích. Jedna byla určena profesionálům, druhá fotoamatérům a třetí mladým lidem do šestadvaceti let. Tématem fotografií měla být krajina a život v Českém středohoří a architektura nebo sakrální stavby Středohoří.