2. Ivo Novák, IT specialista, Račice (35)

Z Litoměřicka do sněmovny kandidovalo dohromady 46 lidí. S počtem 34 převládali na kandidátkách muži, žen bylo jen 12. Byla mezi nimi i lídryně krajské kandidátky Strany zelených Lenka Simerská, která získala 494 přednostních hlasů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.