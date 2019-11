S půlročním kojencem třásla tak, že na následky zranění dítě zemřelo. Aspoň podle obžaloby z těžkého ublížení na zdraví, které čelí matka Nikola M. Krajský soud v Ústí nad Labem v pondělí 18. listopadu vyslýchal hlavního svědka událostí, které tragédii předcházely, i soudní znalkyni. Na hlavní líčení obžalovaná nepřišla. Za zločin jí hrozí až 16 let vězení.

Podle státního zástupce napadla Nikola M. svého syna v nepřímém úmyslu způsobit mu těžké zranění nitrolebí, krční míchy i páteře opakovaným intenzivním třesením při jeho držení. „Poranění i přes hospitalizaci poškozeného na oddělení dětské JIP Masarykovy nemocnice v Ústí v odpoledních hodinách 15. března 2018 vedla 20. března 2018 k jeho smrti,“ konstatoval státní zástupce Vladimír Jahn.

Záchranku malému Lukášovi zavolal přítel obžalované, která u něj s malým i jeho dvěma staršími sourozenci pár dní přebývala. „Nikola mi volala, že ji vyhodil přítel na ulici,“ popsal svědek, jak se k němu obžalovaná nastěhovala i s dětmi, které byly zjevně zanedbané a nastydlé. Matka, která měla problém s užíváním alkoholu i drog, od malých prý často odbíhala a velká část péče byla na něm.

V bytě žádný jiný dospělý nebyl a popis událostí, které vedly k smrti dítěte, tak vychází především z jeho svědectví. Muž mluvil o tom, že žena malým dvakrát nepřiměřeně třásla. „Co ale předcházelo?“ zajímalo obhájkyni Michaelu Urbánkovou. Na to 43letý muž nebyl schopen příliš konzistentně odpovědět. Prý kvůli tomu, že nepříjemné vzpomínky vytěsnil. Kromě odchylek od výpovědi v přípravném řízení důvěryhodnost svědka moc neposilují jeho předchozí opletačky se zákonem.

„Rostly mu prý zuby“

Muž popisoval, že chlapec spal v dětském vajíčku, zbytek domácnosti na letišti v jeho ústeckém 1+1. „Malého měla přikrytého pod plínou. Prý aby spal,“ vypověděl svědek. Kojenec spal docela často. Občas ale i plakal. „Děti pláčou, to je normální. Tvrdila, že mu rostou zuby,“ vylíčil muž. Pak se to ale zvrtlo. „Přišla, byla mimo, a že malý nedýchá,“ řekl muž, co předcházelo telefonátu na 155.

Pitvu chlapečka prováděla primářka oddělení soudního lékařství a toxikologie v ústecké nemocnici Andrea Vlčková, kterou soud přizval na pondělní líčení. „Chlapeček byl přijat do nemocnice ve velmi závažném stavu,“ uvedla soudní znalkyně z oboru lékařství s tím, že už během hospitalizace byla zjištěna závažná zranění hlavy i na krku. Dodala, že dítě mělo i přes zdravotní péči ještě i při pitvě špínu v kožních záhybech a za nehty.

Podle znalkyně byla zranění a následně i smrt důsledkem prudkého třesení dítětem bez opory pod hlavou. „Z poranění krční páteře v podstatě vyplývá, že mu laicky řečeno hlavička lítala ze strany na stranu. Z pitevního nálezu to vyplývá jednoznačně,“ řekla Vlčková. K zranění došlo podle ní méně než tři dny před přijetím do nemocnice. Doplnila, že zranění si kojenec nemohl způsobit ani sám, ani by jich nebyli schopni jeho sourozenci.

Obžaloba Nikolu M. viní také z toho, že loni na různých místech v Litoměřicích prodávala pervitin. Trestní sazba za tento přečin dosahuje v jejím případě až pěti let. Hlavní líčení pokračuje v tomto týdnu výslechem dalších svědků i přehráváním audiovizuálních záznamů.