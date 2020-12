Pokácení třinácti listnáčů, které byly podle roudnického odboru životního prostředí ve špatném stavu, vyvolalo mezi místními vlnu nevole. Nespokojení obyvatelé sepsali i petici, kterou starostovi města za petiční výbor na prosincové zasedání zastupitelů přišla předat Eliška Kraupnerová. Petice obsahuje například důvody nesouhlasu s kácením či žádost, jak nastalou situaci napravit.

„Až se příště budou někde kácet vzrostlé stromy, mělo by se o tom více přemýšlet. Jeden vzrostlý strom dokáže vyprodukovat kyslík pro deset lidí ročně a pohlcuje také prachové částice,“ připomněla na zastupitelstvu petentka.

Další lidé také v diskuzi na sociální síti argumentovali, že ne všechny stromy byly v tak špatném stavu, aby musely být pokáceny, ale stačil by u nich provést jen prořez. Mluvčí města Jan Vancl uvedl, že pracovníci odboru životního prostředí pravidelně monitorují stav dřevin ve městě. Během zimních měsíců následně dochází k prořezům nebo kácení tam, kde je stav nedostatečný či rizikový.

„Stejně tomu bylo i letos, kdy v rámci avizovaného kácení desítek stromů na celém území Roudnice nad Labem došlo i k obměně zeleně v lokalitě Smetanova náměstí. Pravidelný monitoring zhoršujícího se zdravotního stavu tamějších dřevin byl, i vzhledem k vysoké návštěvnosti tohoto veřejného místa, prováděn už od roku 2015 a o sezonu později došlo k odstranění dvou rizikových javorů ve velmi špatné kondici,“ připomněl Vancl s tím, že u ostatních stromů bylo v průběhu let zaznamenáváno silné prosychání korun, otevřené dutiny s destrukcí jádrové hmoty a bakteriální výtoky.



Starosta František Padělek poznamenal, že v rámci správního řízení byly dodrženy všechny požadavky stanovené právními předpisy. „Byly zváženy všechny souvislosti, především vzhledem ke špatnému stavu stávající zeleně. Ta navíc sloužila spíše ke shromažďování nepřizpůsobivých jedinců a jako místo pro užívání a distribuci drog. To byl další důvod k rozhodnutí revitalizovat zeleň v této lokalitě co nejdříve. Problémem se bohužel ukázala být komunikace s občany. Spokojili jsme se s tím, že studie prostranství byla několikrát veřejně projednávána. O další konkretizaci jednotlivých kroků jsme však s občany nemluvili, za což se za sebe a za vedení města omlouvám. Jistě by se tím dalo předejít některým emotivním situacím,“ sdělil starosta.



Nově je na Smetanově náměstí vysázeno 14 nových javorů. Město na výsadbu získalo dotaci ve výši 100 tisíc korun, která pokryla většinu nákladů. Po novém roce má v parčíku proběhnout i výsadba trávníků. Vedení města navíc prostranství vytipovalo jako nejvhodnější lokalitu pro uvažovanou stavbu pomníku T. G. Masaryka. V plánu na příští rok je příprava projektu, který by zahrnoval jak nové pietní místo, tak i nový mobiliář a cesty. Realizace bude záviset na finančních možnostech, ale snahou je mít hotovo do roku 2022.