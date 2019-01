Šluknovsko /AKTUALIZUJEME/ – Naplánovaná demonstrace v Rumburku měla rychlý konec. Zhruba po půl hodině se lidé rozešli a několik jedinců šlo za Lukášem Kohoutem si pro jeho podpis.

Nejprve to vypadalo, že na akci vůbec nikdo nedorazí. Proto se začalo s několikaminutovým zpožděním.

Protest zahájil Lukáš Kohout, bývalý falešný asistent poslance Jana Kavana. Hned na úvod se pustil do Josefa Mašína, který měl organizovat demonstraci v Rumburku minulou sobotu, nakonec ji ale těsně předtím pod nátlakem zrušil.

"Mašín, ať si uklidí před svým prahem," prohlásil nejprve Kohout. Vzápětí ale dodal: " Děkujeme Josefu Mašínovi, že se tak krásně stará o Rumburk."

Na Šluknovsku se protestuje již šestý víkend po sobě. Tentokrát ale policie neuvedla přesný počet lidí, které do akce nasadí, hovoří jen o stovkách. V minulých týdnech se počty lišily – od 300 policistů po 700.

Napětí na Šluknovsku se stupňuje od poloviny srpna, kdy se odehrály dva útoky Romů na Čechy. První demonstrace v Rumburku přešla v sérii výtržností pod domy obývanými Romy, pak se ale revolta přesunula do Varnsdorfu. Demonstranti se při pokusu o pochod k ubytovnám dostali několikrát do střetů s policií. Radnice v Rumburku pokus o návrat mítinků i do svého města odsoudila, organizátorovi prý jde jen o to, aby se zviditelnil a opět rozdmýchal nepokoje.

S využitím ČTK