Dívky odešly ze Slovanu do Slavoje. David Matuška ale přestup neschválil, a basketbalistky tak nemohou hrát soutěž. Jak k situaci došlo, popsal Deníku trenér Petr Krupka, který s hráčkami do Slavoje odešel. „Koncem minulé sezony Matuška řekl, že mi sebere skoro polovinu mého týmu, a to hráčky ročníku 2009, které jsem si tři roky piplal,“ uvedl Krupka.

Další třetinu jeho týmu, hráčky ročníku 2006 a 2007, si měla stáhnout jiná trenérka, Matuškova příbuzná. Matuškovi si podle Krupky chtěli bez vlastního trenérského přičinění vytvořit silné týmy, se kterými by válcovali soupeře.

Ani rodiče dívek v tom smysl neviděli. Podle nich totiž neměl Matuška na oddíl čas. Zejména poté, co loni začal působit jako starosta Býčkovic.

Krupka připustil, že právo na realizaci svých plánů Matuška jako předseda výboru měl. „Něco jiného je ale právo a něco jiného zdravý názor a pohled na věc,“ řekl Krupka. Sám se proto z klubu rozhodl odejít a s trénováním chtěl skončit úplně. Rodiče ho ale přemluvili, ať to nevzdává, a že odejdou s ním. „Odejít byla akce rodičů,“ zdůraznila jedna z maminek Michaela Hasmanová. A nemuselo to prý být vyloženě do Slavoje. Zůstat ve městě však bylo pro rodiče nejkomfortnějším řešením.

Manipulaci kvůli domnělému zájmu klubu na hráčkách, kterou Matuška v minulém článku naznačil, odmítá i Krupka.

Idea o spojení klubů od roku 2021, ze které měl podle Matušky profitovat Slavoj, vzešla dokonce prý původně od šéfa Slovanu.

Rodiče i Krupka se prý snažili přesvědčit Matušku, aby dívky do Slavoje pustil. Ten to ale měl brát jako osobní útok na svou rodinu, a odmítl. Krupka si stěžuje, že s ním Matuška dlouhodobě nekomunikoval.

Absenci komunikace ve výboru Slovanu potvrdil i jeho expředseda Zdeněk Novák. Vypočítal, že od roku 2009 z klubu odešlo 14 trenérů. Prý právě kvůli Matuškovi. Napjatá situace v klubu, která teď vygradovala, údajně trvá léta. „K odchodu hráček mohlo dojít už před několika lety, ale bylo jich málo. Teď jsou rodiče soudržní a dívky dávají dohromady tým, který může příští rok hrát,“ zmínil Krupka.

Podle něj i rodičů se dívkám v Slavoji daří. „Mají častěji tréninky i lepší vedení. Nehodlají přestat,“ doplnil Krupka. Potvrdili to rodiče. „Pokud by nepřešly do Slavoje, tak by naopak skončily,“ podotkla Hasmanová, která s klimatem v Slovanu nebyla spokojená podobně jako další rodiče. „To, jak se pracuje s dětmi a mládeží ve Slovanu, je katastrofa,“ doplnil další z rodičů Petr Dvořák. Má co srovnávat, ve Slavoji má totiž syna.

Dívky, které ze Slovanu odešly, mají od 9 do 13 let. Teď plánují zůstat dál trénovat ve Slavoji. S tím, že rok nebudou hrát soutěž, jsou prý smířeny. Příští sezonu to ale už půjde i přes „šprajc“ vedení Slovanu. Podle licenčního a přestupního řádu České basketbalové federace se totiž po uplynutí karenční doby jednoho roku smějí přihlásit k jakémukoli klubu.

K tvrzení bývalého trenéra a rodičů dívek se vyjádřil i David Matuška. „Mým nejdůležitějším cílem bylo pro hráčky zajistit možnost hrát a to mohly v Litoměřicích jen v barvách Slovanu. I kdybychom jako klub přestup potvrdili, tak hrát ve Slavoji nemohou, protože pro ně nemá žádnou soutěž,“ sdělil šéf Slovanu. „Mrzí mě, že za mnou Krupka nebo někdo z rodičů včas nepřišel a nezkusil navrhnout vhodné řešení. Přestože tento odchod způsobil Slovanu nemalé problémy, tak jsem rád, že jsme je překonali a Slovan jede dál. Holkám přeji hodně sportovních úspěchů v cestě, kterou si zvolily,“ vzkázal Matuška.