To, že fotbaloví fanoušci nejsou jen chuligáni, kteří se perou na stadionech, ale i chlapi se srdcem na správném místě, dokazují příznivci týmů Slavie a Sparty ze Štětí, kteří letos opět chystají Benefiční silvestrovské derby na pomoc těžce nemocnému Vojtíškovi z Račic.

Nápad na první derby se zrodil už v roce 2015. „S kamarádem Honzou Horáčkem, skalním fanouškem Sparty, nás napadlo, že bychom si před silvestrovskými oslavami mohli zahrát fotbal, a tak se také stalo,“ říká Jožin Guriš, fanoušek Slavie a hlavní organizátor. Akce se opakovala i v dalších letech, kdy se jí účastnilo stále více lidí.

Před derby se vždy vybíraly peníze na ceny a pokaždé nějaké zbyly. V loňském roce se fanoušci rozhodli, že jimi přispějí na dobrou věc. Výtěžek tehdy věnovali štětskému spolku Dobro-volně.

Pomoci se rozhodli fanoušci obou klubů i letos, a to šestiletému Vojtíškovi z Račic, který trpí vzácnou nemocí. „Jeho stav je opravdu vážný, a tak jsme se rozhodli pomoc právě jemu,“ vysvětluje Jožin Guriš.

Vzácná choroba

Vojtík se narodil v termínu, porod byl normální. Po porodu nechtěl sát mléko a byl odeslán do ústecké nemocnice, kde zjistili, že má málo průchodné nosní dírky. „Postupně mu udělali spoustu vyšetření a po zhruba čtyřech měsících lékaři zjistili, že má vzácný syndrom vývojových vad, Greigův syndrom. V celém Česku jsou pouze dva,“ uvádí Vojtíškova maminka.

Během svého krátkého života už absolvoval řadu operací. Letos mu operovali obě dolní končetiny pro možnost stoje a třeba i chůze, kterou zatím nezvládá. V současné době leze po čtyřech, sám nesedí, nežvýká, je na plenách, má epilepsii a vyžaduje péči 24 hodin denně. Mentálně je na úrovni deseti měsíců. „Cvičíme Vojtovu metodu jak doma, tak dvakrát týdně s fyzioterapeutem, jezdíme na hippoterapii, na logopedii a ergoterapii. To vše hradíme sami,“ doplňuje statečná maminka.

Pro letošní derby se pořadatelé rozhodli poprvé vytvořit i zápasová trika obou týmů. Nejedná se však jen o herní dresy, ale i o způsob, jak pomoci Vojtíškovi. Šedesát korun z nákupu každého trička putuje na pomoc nemocnému chlapci. „K začátku prosince byl aktuální fond Vojtíškovy kasičky už něco málo přes 3000 korun,“ přibližuje hlavní organizátor benefice.

Chlapcův příběh vyvolal velkou odezvu nejen u fanoušků fotbalu, ale i u veřejnosti a místních firem. Například papírna Mondi daruje věcné ceny do dětské soutěže, jež proběhne mezi zápasy, ale i samotnému Vojtíškovi. „Velikou měrou se akci podílí i místní fotbalový oddíl SK Mondi Štětí a především pak pan Václav Švancar, díky kterému máme už druhým rokem možnost udělat akci zdarma na místní umělé trávě. Poděkování za podporu akce si zaslouží i Okresní fotbalový svaz Litoměřice. “ dodává Guriš, s tím, že se ozvalo i mnoho soukromých dárců a firem, kteří přispějí jak finančním darem, tak například nákupem plen pro Vojtíška.

Hudba, jídlo, kasička

Páté silvestrovské derby fanoušků Slavie a Sparty aneb benefice pro Vojtíška proběhne 28. prosince od 10.30 hodin na městském stadionu ve Štětí a návštěvníci se mohou těšit na zápas fanoušků do 35 let, zápas „Staré gardy“ nad 35 let a dětskou soutěž. Chybět nebude ani hudební program, občerstvení a samozřejmě kasička pro Vojtíška.