Jako vůbec první vznikli Josef s Marií a Ježíškem. „Chytlo se to, lidem se to líbilo,“ ohlíží se iniciátorka doksanské předvánoční atrakce Ivana Housová. Té pomáhají tradici udržovat další tři dámy z Doksan: Markéta Kopecká, Vendula Marešová a Věra Krpešová. „Neznaly jsme to. Učily jsme se to doma na dvoře na koleni,“ popisuje paní Ivana.