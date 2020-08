Na chodbách s rouškami, ve třídě a při obědě bez nich. To je jedno z opatření, které školám na Litoměřicku poslalo v manuálu ministerstvo školství. Po zásahu premiéra Andreje Babiše je ale vše jinak. Roušky ve školách povinné nejsou. Ředitelům tak odpadla jedna ze starostí, které museli před 1. zářím řešit. Další zůstávají, musí například ověřit znalosti žáků po dlouhé koronapauze.

Ilustrační foto. | Foto: Lukáš Prokeš

Na příchod žáků se připravuje i Masarykova základní škola v Litoměřicích. Její ředitel Karel Kynzl uvedl, že kromě instrukcí z ministerstva obdržela škola také manuál od České školní inspekce. Ta žádá, aby učitelé sepsali, co s žáky probírali během distanční výuky, co vynechali a jak na to navážou od září. „Hned v prvních dnech po uzavření školy jsem učitelům doporučil, aby se zaměřili na důležité předměty, jako je čeština, matematika a cizí jazyky. Na začátku školního roku budou učitelé spíše zjišťovat, kde mají děti mezery, a zaměří se na ně,“ popsal ředitel „Masaryčky“, kde přes prázdniny panuje čilý stavební ruch. Probíhá tam totiž přestavba dosud nevyužívaného podkroví, kde škola získá pět nových učeben fyziky, chemie nebo výtvarný ateliér.