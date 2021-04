Až se vrátí žáci v pondělí 12. dubna do škol, čeká je neobvyklá procedura. Než otevřou učebnice, zakrouží si výtěrovou tyčinkou v nose, pak ji zakápnou pufrem, aby si po čtvrt hodině ověřili, zda nejsou covid pozitivní. Návrat se od pondělí týká školáků na první stupni, kteří budou docházet rotačně, a předškoláků. Provází ho řada opatření včetně povinného testování dvakrát do týdne. Zajistit ho mají školy. Ty, které redakce Deníku oslovila v rámci Ústeckého kraje, upřednostňují samotestování, kdy vše bude v rukách školáků za dohledu dospělých.

Školy to zdůvodňují vyšším počtem žáků. „Při počtech dětí, které máme, je potřeba, aby se testovaly samy. Odehrávat se to bude za asistence pedagogů,“ uvedl ředitel Základní školy Studentská v Jirkově Jan Duda.

S testováním mohou žákům pomoct rodiče, pro školy to ale představuje určitý paradox. „Ministerstvo sice píše, že u testování mohou rodiče být, současně ale platí, že by neměl do školy vstupovat nikdo, kdo není prokazatelně testovaný s negativním výsledkem,“ podotkl Duda. „Zatím tedy nevíme, jak to zorganizovat, máme dva dny na to, abychom to promysleli,“ dodal.

Samotestování zvolili i na Základní škole Mírová v Ústí nad Labem, kde je druhou dávkou proočkovaná jen čtvrtina učitelů. Ostatní mají obavu z nákazy, ale i z toho, aby při manipulaci s tyčinkou některého školáka nezranili. „Nedej bože, aby se někomu spustila krev,“ poznamenal ředitel Karel Veigend.

Průběh má škola naplánovaný tak, že děti projdou šatnami do tříd, kde zasednou k dezinfikovaným lavicím a samy se otestují. „V každé třídě budou tři pracovníci, aby dohlédli, že děti správně otočily tyčinkou a zakáply ji. Po skončení budeme opět dezinfikovat lavice,“ popsal ředitel. „Není to bez chybičky. Pokud někdo bude nakažený, tak projde šatnami, bohužel jsme ale od ministerstva nedostali návod, jak to provést jinak a lépe. Pro nás je hlavní, aby testování probíhalo v klidu, bezbolestně a mohli jsme se opět věnovat učení,“ doplnil.

Rodiče, kteří chtějí svým dětem s testováním pomoct, budou mít v ústecké škole přístup do tělocvičny. Po skončení se prostor vydezinfikuje ozonizérem.

Také Sportovní soukromá škola v Litvínově počítá s tím, že testování vloží do rukou žáků. Proto ale v systému rotační výuky jako první pozvala čtvrťáky a páťáky a nejmenší žáci nastoupí o týden později, až bude postup odladěný.

Testování ve školách je mezi rodiči v těchto dnech hojně probírané. Obávají se bolestivosti, nevěří také jeho výsledkům. Vymezovali se proti němu například ve facebookové skupině Teplice, kde je k tématu více než osm set komentářů.

„Jsem z Teplic, maminka prvňáčka a nesouhlasím s testováním ani nošením respirátoru,“ napsala Lucie Denny Olah. „Nesouhlasím též a za těchto podmínek ponecháme syna doma,“ reagovala také Eliška Votíková. Naopak pisatelka Kateřina Krásná ve skupině kontrovala slovy: „Myslím, že strčení špejle do nosu ještě nikoho nezabilo.“

Žáci, kteří odmítnou testování, do školy nemohou docházet, rodiče jim ale po dohodě s vyučujícím zajistí domácí přípravu.

Rodiče předškoláků kvitují, že ačkoli je testování povinné i ve školkách, smí se ho ujmout sami. „Vedení naší školky se dohodlo, že testy budou svým dětem provádět rodiče. Vždy se pustí do školky jen dva, aby se nekupili,“ těší Moniku Gondovou, která má předškoláčka v mateřince v Tisé na Ústecku. Syn už s testováním zkušenost má a obrečel ji, takže by s ním učitelky nepochodily a zřejmě by se musel vrátit domů.

Ústecký kraj získal přes 300 tisíc antigenních testů, které během středy a čtvrtka distribuoval jednotlivým obcím s rozšířenou působností. Ty je následně rozdělily mezi školy. Jedná se o antigenní testy Lepu Rapid s výtěrem ze sliznice kraje nosohltanu v hloubce 2 až 2,5 centimetrů. Testování se nemusí účastnit žáci, kteří doloží vlastní negativní výsledek testování na odběrovém místě, nebo lékařské potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 90 dnech.