Na druhou vlnu postupného návratu žáků se chystají i základní školy na Litoměřicku. Po deváťácích, kteří se už druhým týdnem ve třídách připravují na přijímací zkoušky, se od příštího pondělí vrátí do škol také děti navštěvující 1. stupeň. Docházka je i v tomto případě dobrovolná a děti budou rozdělené do maximálně 15členných skupin. Zájem rodičů poslat své ratolesti po více než dvou měsících zpátky do lavic je v Deníkem oslovených školách různý.

V litoměřické Masarykově základní škole očekávají v pondělí 25. května příchod 167 žáků. Její ředitel Karel Kynzl informoval, že možnost výuky na prvním stupni tak využily dvě třetiny rodičů. „Žáci z prvních až pátých tříd budou rozděleni do šestnácti skupin. Dalších sedm skupin bude ve školní družině. Od minulého týdne máme navíc čtyři skupiny deváťáků. Celkem bude tedy otevřeno 27 skupin,“ vypočítal Kynzl s tím, že ve škole od příštího pondělí bude dohromady 206 žáků.

Organizačně to podle Karla Kynzla škola zvládla, i když to nebylo jednoduché. Zvláště utvoření skupin v družině, protože ani tam se děti z různých skupinek nemohou mezi sebou vzájemně potkávat. „Zajímavé je, že většina rodičů vnímá návrat dětí do školy jako nutnost návratu do kolektivu dětí a socializaci. Dá se tedy říci, že výuka je v tuto chvíli až na druhém místě,“ doplnil ředitel Kynzl.

V plném proudu jsou přípravy na příchod dětí také na Základní škole Antonína Baráka v Lovosicích. Uklízečky tam už v úterý 19. května například zevrubně dezinfikovaly veškeré prostory zařízení. Ředitelka školy Daniela Deusová uvedla, že zájem o to poslat své děti do školy má asi třetina rodičů. „Žáky prvních až pátých tříd rozdělíme do celkem sedmi skupin. Nejvíce nám přijde čtvrťáků,“ popsala Deusová a dodala, že škola má dostatek pedagogických pracovníků, aby organizaci zvládla.

Žáky z prvního stupně přivítají v pondělí také na Základní a mateřské škole v Liběšicích. I když to původně vypadalo, že výuka podle nastavených podmínek ministerstva školství nebude reálná, po složitých organizačních změnách a úpravách úvazků se podařilo zajistit alespoň částečné otevření.

Podle ředitele Jana Táborského nebyl ale o výuku ve škole příliš velký zájem. „Z více než 80 dětí z prvního stupně přijde v pondělí jen 9 žáků. Budou v jedné skupině a na práci, kterou jim předem zadají učitelé, bude dohlížet vychovatelka. Učitelé dál povedou distanční výuku pro ostatní žáky, nemohou proto být současně ve škole,“ vysvětlil Táborský s tím, že od minulého týdne mají ve škole také 12 z 15 žáků deváté třídy.

Někde zůstanou lavice prázdné

Jiná situace panuje u možnosti návratu žáků praktických a speciálních škol. Ředitel ZŠ speciální, ZŠ praktické a Praktické školy v Litoměřicích, pod které spadají i praktické školy v Lovosicích a v Úštěku, Jan Preiss uvedl, že podle manuálu ministerstva školství jsou kritéria nastavená tak, že do konce června otevřít nemohou. „Ve speciální škole máme děti s různými druhy postižení, tam to omezení chápu. V praktických školách máme však žáky, kteří jsou například jen hyperaktivní, a ti by se do lavic vrátit mohli,“ usoudil Preiss a doplnil, že distanční forma výuky funguje velmi dobře.

S rodinami, kde děti nemají k dispozici počítač a internet, jsou učitelé na Litoměřicku ve spojení jinými způsoby a úkoly předávají osobně či poštou.