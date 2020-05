Základní i střední školy se připravují na pondělní příchod některých žáků.

Uzavření ZŠ Antonína Baráka v Lovosicích | Foto: Deník/Karel Pech

Zájem rodičů o návrat žáků a studentů do škol nyní zjišťují ředitelé a třídní učitelé na Litoměřicku. Do lavic by podle ministerstva školství měli příští pondělí usednout studenti posledních ročníků středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol či deváťáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky.