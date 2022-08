„Kupuji to postupně už několik měsíců. Najednou by se to nedalo, je to hodně peněz. Když započítám všechno včetně sešitů, batohu, penálu, bot na přezutí, kapsáře a dalších věcí, dostanu se na částku někde kolem čtyř až pěti tisíc,“ popisuje mladá maminka ze Žatce. Stejně jako ostatní rodiče v Ústeckém kraji i ona si letos za výbavu pro děti připlatí, výrazné zdražování se nevyhnulo ani školním potřebám.

Nákup vybavení a pomůcek je v plném proudu. „Zákazníci už školní potřeby hodně nakupují. Někteří kupují vše najednou, někteří zase postupně,“ potvrzuje Simona Novotná, majitelka žateckého Papírnictví Brázda s tím, že rodiče chodí pro školní výbavu už prakticky celé prázdniny.

Zdražení o 15 procent

Ani papírnictvím a školním potřebám se nevyhnulo podstatné zdražování. „Také jsme bohužel museli ceny zvednout. Zdražilo vše, výrazně dráž vše nakupujeme u našich dodavatelů. Něco podražilo více, něco méně, průměrně to šlo ale nahoru zhruba o 15 procent,“ sděluje Novotná.

Její obchod připravil pro rodiče zajímavou službu. Stačí poslat přes telefon nebo počítač seznam, co dítě bude potřebovat, prodavačky vše připraví, rodič si pak nákup jen vyzvedne. „Je o to velký zájem. Připravíme jim vše přesně podle seznamu, nemusí se zdržovat,“ vysvětluje majitelka Papírnictví Brázda.

Po moderních komunikačních kanálech probíhají i konzultace nebo změny objednávek. „Když máme třeba více podobných kapsářů, pošleme rodičům fotky na výběr, řeknou, který chtějí a my ho přidáme k nákupu, objednávku upravíme,“ dodává Novotná.

Vyšší ceny než v minulosti potvrzuje také Anna Pachmanová, která provozuje papírnictví ve Varnsdorfu. „Museli jsme zdražit, vše šlo nahoru. Nakupujeme dráž. Zboží podražilo odhadem tak o 15 až 20 procent,“ konstatuje Pachmanová.

Také ve Varnsdorfu už rodiče pořizují vybavení do škol několik týdnů. „Nakupování do škol už běží, rodiče mají seznamy a věci do škol už hodně berou,“ říká Pachmanová. Všeho zboží je dostatek, batohy a další věci lidé mohou vybírat a objednávat i z katalogů.

Dražší je školní výbava i v žateckém papírnictví Koh-i-noor na náměstí Svobody. „Lidé již hodně chodí, nakupují věci do školy,“ uvádí vedoucí prodejny Milada Adamčíková. Podle ní nyní rodiče hlavně vybírají batohy a penály, je zatím velký výběr, v září už takový být nemusí. Psací potřeby a sešity lidé kupují průběžně.

Velké náklady na prvňáčka

Že letos zaplatí za školáka více, ví také Kamila Šlaisová z Mostu. „Máme kluka v šesté třídě. Batoh a další věci má poměrně nové, ale na sešitech a podobných věcech se také dost prohneme. Už jsem koukala, že je to dražší,“ podotýká.

Asi největší náklady mají rodiče prvňáčků. „Kupuji to postupně, aby to nebyl takový výdaj najednou. Dcera půjde do první třídy, musíme koupit všechno. Nekupujeme nejlevnější, ale ani nejdražší věci, jdeme takovou střední cestou. Pár tisíc to ovšem bude,“ uvědomuje si Petra Kailová z Kadaně.

Výbava pro školáka, zvláště pokud jde do první třídy a rodiče mu musí pořídit vše nové, přijde na tisíce korun. Rozdíly jsou ale velké. Rodiče by měli určitě dbát na funkčnost a kvalitu. Ne vždy je ale levná varianta špatná. Některé zboží například prodražují licenční podmínky, které umožňují ztvárnění třeba populárních postaviček.

Například aktovky a batohy lze pořídít už od 200 korun až do několika tisíc. Podobné je to i v případě penálů, ty stojí od 100 do třeba 1000 korun. Také kapsáře se pohybují ve stovkách korun.

Důležitá je ale i krabička na svačiny, přezůvky, desky, sešity a další výbava. Ušetřit se dá v případě pořízení setů, ve kterých jsou batohy, penál, desky a další věci pohromadě.