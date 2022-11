„Je to vlastně herní plán, po kterém běhá programovatelná včelka, takzvaný beebot,“ říká zástupkyně ředitelky Martina Nekvindová a vzápětí ukáže na moderní interaktivní tabuli, která ještě svítí novotou. Zatímco beebot se dá pořídit za zhruba 2 tisíce korun, interaktivní tabule stála téměř 140 tisíc. „Paní ředitelka už jde do takových extrémů, že nám chce zařídit 3D tiskárnu,“ usmívá se učitelka Miluše Nováková, která má na starosti ty nejmenší.

Místo demolice brownfieldy ožívají. V jednom vaří pivo, v dalším má být kavárna

Jak to v reálu funguje? Daniel Tomášek před chvílí poslal beebota od nutrií přes město ke školce. Aby hračka prošla po připraveném plánu, tak ji děti musí ve spolupráci s paní učitelkou „naprogramovat“. V praxi to znamená počtem stisků tlačítka určit, jak daleko se má na herním plánu posunout a kterým směrem se během pohybu otočit. „Školka vymýšlí pořád nějaké akce. Mám pocit, že děti jsou plně vytížené,“ říká maminka Markéta Tomášková.

Počítání formou hry

Vzdělávací zařízení má ve svém vybavení i plazmovou dotykovou obrazovku. Na ní se děti učí počítat v rámci her - učí se třeba rozpoznávat, jestli jsou pytle brambor plné, nebo prázdné, nebo třídí třešně podle velikosti.

Zřizovatelem školky je město. Radnice ji podporuje jen základním finančním minimem. „Naprosto chápu, že město má svých starostí dost a nemá na to, aby nám pořídilo nějaké výjimečné vybavení. Prostě si musíme pomoct sami ať už v rámci grantů, nebo privátních sponzorů,“ vysvětluje ředitelka mateřské školy Jitka Zyková.

Nejde o levnou záležitost. „Například opravdu dobrá stavebnice na polytechnickou výchovu stojí 8 až 10 tisíc,“ uvádí konkrétní ceny Zyková. Jedním dechem dodává, že všechno, co je nové a může děti posunout dál, se snaží získat. V minulosti se dokonce povedlo získat peníze na chůvu, která měla na starosti dvouleté děti. „Bohužel tyhle prostředky už jsme vyčerpali a tak jsme bez chůvy,“ dodala Zyková.

Sad v Chodovlicích padl. Třešně nikdo nesbíral a nejsou peníze na údržbu

Server Hlídač státu uvádí, že ředitelka Zyková získala pro školku v rámci 13 smluv celkem 2 407 125 korun. A to jsou jen peníze plynoucí ze státní kasy a další plynou od soukromých dárců. Mezi nimi je například litoměřická firma PUR Izolace. Ta školce věnovala peníze na nákup dalších pomůcek. „Děti je třeba podporovat, a když jsem se dozvěděl, že do školky chodí i děti našich zaměstnanců, nebylo co řešit. Ty peníze jsem nevydělal já, ale oni,“ pochválil své zaměstnance ředitel společnosti Ondrej Oravec. Další peníze se podařilo získat z programu Environmentální výzva, kterou vypisuje firma Mondi a v níž rozděluje půl milionu korun.

Terezínská školka vybírá „školkovné“ pět set korun za měsíc.