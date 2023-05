Veřejný sektor a školství obzvlášť nemůže v tomto oboru platově konkurovat soukromému sektoru. Ten totiž nabídne zkušeným odborníkům na informační technologie mnohanásobek toho, co si mohou vydělat ve školách. Problémy jsou ale i se sháněním dalších učitelů na odborných školách. Pobídka se tak vztahuje například na mistry odborného výcviku nebo na učitele některých méně častých oborů, jako je třeba veterinářství.

Kraj se podle radní pro školství Jindry Zalabákové snaží přilákat především začínající učitele. „Je to první krůček k tomu, aby si začínající učitel řekl, že to u nás zkusí. Ozývají se hlasy, že 200 tisíc je málo. My ale nemůžeme sanovat stát. Říkáme tím, že Ústecký kraj o ně má velký zájem a že je potřebujeme,“ vysvětlila Zalabáková.

Na příští rok by měly jít na motivační příspěvky pro učitele čtyři miliony korun. „Pro někoho se to může zdát málo. My ale víme, že i přesto budeme učitele horko těžko shánět. Učitelů je obecně nedostatek,“ přiznala radní.

Zástupy učitelů? To opravdu ne

Že je učitelů na trhu práce málo, potvrzují i samotní ředitele základních i středních škol. Chybí především pedagogové přírodovědných předmětů nebo jazykáři. „Nabízeli jsme už příspěvek učiteli IT nebo biologie. Že bychom tu měli zástupy učitelů před školou, to opravdu nemohu říct,“ popsala situaci ředitelka gymnázia v Děčíně Lenka Holubcová. Její škola se snaží pracovat s vlastními absolventy, kteří zamíří na pedagogické fakulty. Umožňuje jim například učit už během magisterského studia. Budoucí učitelé si tak ještě prohloubí svůj vztah ke škole a je vyšší pravděpodobnost, že na ni po dostudování nastoupí.

Pobídka platí pro absolventy vysokých škol. Pokud je to už pracující učitel, nesmí v posledních třech letech učit v Ústeckém kraji. „Nám se jako ředitelům základních škol dost ulevilo. Pokud by tam toto omezení nebylo, hrozilo by, že budou odcházet učitelé s příslušnou aprobací ze základních na střední školy,“ řekl ředitel děčínské základní školy na Máchově náměstí Martin Lána.

Právě tomu chtěla krajská rada striktním omezením podpory pro nově příchozí učitele zabránit. „Pokud by mohli tuto pobídku využíti i učitelé ze základních škol v našem kraji, bylo by to vytloukání klínu klínem. A to my nechceme,“ uklidnila ředitele základní škol Zalabáková.