Nejinak tomu bylo také na Základní škole Antonína Baráka v Lovosicích, kde před osmou ráno už rodiče se svými potomky čekali, než se otevře vchod. Byla mezi nimi také Naďa Jakubcová, která doprovázela svého potomka. „I když nám domácí výuka nedělala problémy, jsem ráda, že se syn vrací zpět do školy. Stejně tak se těší i on,“ zmínila se Naďa Jakubcová s tím, že strach z případné nákazy nemají.

Ředitelka školy Daniela Deusová popsala, že před příchodem dětí musela společně se zástupkyní vyřešit organizaci školní družiny, tak aby se děti mezi sebou nemíchaly. „Máme pět oddělení, navýšili jsme počet vychovatelek na ranní i odpolední provoz. Stejně tak bylo složitější zajistit také to, aby se žáci nepotkávali před a během vyučování. Každá třída má proto upravený čas příchodu do školy a čas skončení vyučování,“ vylíčila ředitelka a doplnila, že rozdílná je také doba, kdy mají jednotlivé třídy přestávky.

Podle vládního nařízení musí mít děti po celou dobu výuky i v případě pobytu v družině nasazené roušky. Do školy by proto s sebou měly nosit také alespoň dvě do rezervy. „Pokud by se stalo, že nějaký žák roušky zapomene, můžeme mu ve škole náhradní roušky poskytnout,“ dodala Daniela Deusová.

Současně s prvními a druhými ročníky základních škol se ve středu otevřely také přípravné třídy a speciální základní školy pro všechny ročníky. Školy se kvůli zhoršení epidemické situaci začaly zavírat postupně v první polovině října. Základní školy přešly na výuku na dálku kompletně od 14. října. Speciální školy se zavřely 2. listopadu, kdy se původně měli vrátit do lavic žáci prvního stupně základních škol. Otevřené zůstaly jen školky.