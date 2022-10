Zámek je státní, spravuje ho Národní památkový ústav. Obec v něm nemůže dělat žádné stavební úpravy, kterými by mohla spotřebu energie snížit. „Nemůžeme školu ani zateplit, ani jinak do ní stavebně zasahovat. Letošní zima ukáže, jestli ji budeme schopní udržet. Nejhorší je nejistota,“ říká starosta Konvalinka. Podle předběžných odhadů by se náklady měly zvednout zhruba sedmi až osminásobně, což rozpočet obce znatelně zatíží. „Situaci řešíme už od června, ale stále není finální výsledek. Samozřejmě, že hledáme co nejlepší řešení. Tím je pro nás jednoznačně nejnižší cena,“ potvrzuje slova starosty ředitelka školy Miroslava Melicharová.

Podle starosty stála jedna megawatthodina plynu zhruba tisíc korun, několikanásobné zvýšení ceny by znamenalo hledat úspory jinde. „Nějaké možnosti máme, třeba změnu veřejného osvětlení, což by sice chtělo menší vstupní investici, ale pak už by se šetřilo,“ odhaluje některé z možností starosta Konvalinka s tím, že nízkopříjmoví obyvatelé Ploskovic v obecních bytech už taky pocítili zdražení.

Ve spolupráci obce a ČEZu si obec nechala spočítat spotřebu v bytech a základě výpočtu v nich byly obyvatelům adekvátně zvýšeny zálohy. Důvodem je předejití možným obrovským doplatkům v budoucnu. Jedním z řešení, jak ušetřit, jsou tepelná čerpadla, která by mohla vytápět některé z obecních objektů. Jedním z nich je například vytápěná ploskovická školka. Jenže aktuálně je na trhu extrémní nedostatek komponentů a zároveň i lidí na jejich případnou montáž.

Za větší riziko považuje starosta skutečnost, že dodavatelé energií se nehrnou do jednání s velkoodběrateli. „Pokud jsou nějaké výkyvy u maloodběratelů, tak to dodavatelé zvládnou, ale u velkoodběratelů, jakým je třeba obec, jdou do většího rizika. A to se jim samozřejmě nechce,“ vysvětluje. Například společnost ČEZ přestala před časem přibírat nové klienty. Důvodem neuzavírání nových smluv pro příchozí zákazníky je právě nejistota na trhu s energiemi a prudký nárůst cen na energetických burzách.