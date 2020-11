Sestry Karolína a Magda chodí na základní školu. A zatímco deváťačka Karolína se od pondělí vrátí ke klasické prezenční výuce, Magda, která navštěvuje šestou třídu, se bude rotačně týden učit ve škole a týden doma distančně.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Z rozhodnutí resortů školství a zdravotnictví, které nastavily, že se žáci tříd druhého stupně, kromě deváťáků, budou ve škole zatím střídat po týdnu, není příliš nadšená matka obou děvčat Lenka. „Holky se učily spolu doma a ta starší případně pomáhala mladší, když bylo potřeba, a já byla přes den v práci. Nyní to bude komplikovanější, ale snad ta situace nebude trvat už moc dlouho a i druhá dcera se co nejdřív vrátí do běžného školního režimu,“ poznamenala.