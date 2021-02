Návštěva kvůli covidu není možná. Děti ze dvou zemí si vyměňují zkušenosti po internetu.

Když to nejde osobně, zkusili to on-line. Deváťáci z litoměřické Masarykovy základní školy už druhým rokem spolupracují s partnerskou školou v italské Cavalese. Kvůli epidemii nyní pouze on-line. | Foto: archiv ZŠ Masarykova

Když to nejde osobně, zkusili to on-line. Deváťáci z litoměřické Masarykovy základní školy už druhým rokem spolupracují s partnerskou školou v italském horském městečku Cavalese. Třetí osobní setkání školákům v rámci projektu Erasmus + Young Europe však znemožnila epidemie koronaviru. A tak se stejně jako běžná výuka i tato aktivita přesunula do on-line prostředí.