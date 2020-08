Jako první v regionu vyjela sklízecí technika do chmelnic společnosti Polepská Blata v Polepech. Na sklizni se v 12hodinových směnách střídá 75 pracovníků z řad zaměstnanců a místních brigádníků. Polepská Blata, která pečují o chmelnice na rozloze 66 hektarů, už sklízela vybraný chmel před dvěma týdny, a to pro partnerský náchodský pivovar Primátor, který pro tradiční chmelobraní připravuje z čerstvého zeleného chmelu světlý ležák Špringl. Náchodský pivovar tak vzdává hold Vladislavu Špringlovi, nositeli titulu Rytíř Chmelového řádu, který se zasloužil v poválečných letech o rozvoj pěstování chmele v oblasti Polepská Blata. „Podobnou tradici výroby slavnostního speciálu chmelením z našeho zeleného chmele drží rovněž pivovar v Chodové Plané. Největší část sušeného chmele však spotřebuje náš další partnerský pivovar Svijany,“ vysvětlil jednatel společnosti Jiří Špringl.

Polepská Blata je na chmel specializovaná firma, která každoročně investuje do konstrukcí chmelnic, rozšiřuje závlahu, obnovuje porosty a modernizuje sklízecí a zpracovatelskou technologii.

„Letos jsme uvedli do provozu ve středisku v Oknech další pásovou sušárnu vybavenou odpočívající komorou, která nám pomůže snížit energetickou náročnost výroby. Máme vlastní klimatizovaný sklad, kam se vedle našeho chmele sváží zhruba 60 tun sušeného chmele od menších pěstitelů z regionu. Současný chmel je opravdu mimořádně pěkný, za 50 let, co se věnuji jeho pěstování, nepamatuji lepší. První rozbory dokladují i jeho výbornou kvalitu. Výnosy by mohly překročit ty loňské, kdy jsme ho sklidili 120 tun,“ dodal Jiří Špringl.

O víkendu na Polepská Blata navázalo ostatních osm větších pěstitelů chmele v regionu. V sobotu padly první štoky také u ZD Liběšice. „Chmel pěstujeme na 70 hektarech, na jedné polovině klasickou odrůdu Žatecký poloraný červeňák, na druhé jeho meristém. V sezoně nám pomáhá až 90 lidí, převážně z okolních obcí, v provozu jsou tři česačky v Chotiněvsi a Liběšicích. Pokud nám bude přát počasí, jsme schopni úrodu sklidit a zpracovat do 18 dní. Většina chmele putuje k tuzemským pivovarům a do Německa,“ poznamenal vedoucí střediska pěstování chmele ZD Liběšice Ondřej Opočenský.

Se sklizní chmele na 42 hektarech v povodí Ohře vyčkávala v závěru týdne společnost Zepos Radovesice. „Začneme nejspíš až toto úterý. Na rozdíl od kolegů byly naše pozemky v posledních dnech vydatně zavlaženy. Za těchto podmínek by se technika v chmelnicích těžko pohybovala,“ vysvětlil ředitel společnosti Jiří Mašek.