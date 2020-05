Na jahodové plantáži ve Svádově na Ústecku letos chybí sezónní dělnice z Ukrajiny. Přijížděly sem každoročně zhruba v polovině května, jenže koronavirová pandemie uzavřela hranice i ambasády.

Sklizeň jahod ve Svádově | Video: Deník/Janni Vorlíček

Místo nich vlastník plantáže Stanislav Štrympl zaměstnal kolem dvou desítek mladých studentek, což je málo. „Ve fóliových sklenících to zatím zvládáme. Ale jakmile začneme jahody sklízet na poli, nebudeme stíhat. Potřebujeme tak čtyřicet česáčů. Když je neseženeme, zůstane to nesčesané a škody půjdou do statisíců,“ popsal.