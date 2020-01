Současně by se po rekonstrukci měly skleníky více otevřít návštěvníkům. Ti tam nyní mohou zavítat jen v rámci výstav, které se ve sklenících konají.

Kastelánka zámku v Libochovicích Michaela Prokopová uvedla, že plány na opravu jsou zatím v počáteční fázi. „K dispozici už máme vizualizace, jak by mohly skleníky po opravě vypadat a jak je budeme využívat. Nechceme, aby byly jen prostorem na přezimování rostlin, jak tomu bylo doposud. To je v dnešní době škoda,“ řekla kastelánka s tím, že ve sklenících se sice konají výstavy pro veřejnost, ale mohly by sloužit k dalším společenským účelům, například svatebním obřadům či přednáškám.

Zázemí po návštěvníky

Zároveň by v jedné z přilehlých budov skleníků mělo vzniknout sociální zařízení. Podle kastelánky totiž ne všichni návštěvníci zámecké zahrady využívají toalety přímo v zámku a nezřídka si neváhají odskočit za keře či stromy přímo v parku.

„Domky u skleníků sloužily dříve jako skladiště a topeniště pro skleníky. Nově by tam mohla vzniknout například kavárna nebo jiné zázemí pro návštěvníky,“ zmínila Michaela Prokopová.

Zámecký zahradník Jan Holub doplnil, že návrh počítá i s obnovou jednoho ze zazděných průchodů mezi skleníky. Část druhého skleníku by přitom zůstala přístupná pouze zaměstnancům zámku a měla by samostatný vchod.

Skleníky částečnými opravami prošly v minulosti už několikrát. „Dělalo se to ale nekoncepčně, v podstatě to byla jen nutná údržba,“ poznamenala kastelánka s tím, že při opravě střechy byly místo skla použité polykarbonátové desky. Nyní se tam má vrátit skleněná výplň.

„Na části střechy už sklo je, ale místo čirého je tam lomené. Nevypadá to dobře. Rádi bychom skleník co nejvíce přiblížili jeho původní podobně, a to jak uvnitř, tak i zvenčí,“ doplnil Jan Holub. Pokud vše půjde podle plánu, měla by rekonstrukce začít do dvou let.

Státní zámek v Libochovicích patří pod Národní památkový ústav. Každý rok ho navštíví v průměru přes 20 tisíc lidí