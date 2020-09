Dubí, Brozany nad Ohří, Staré Křečany a Ploskovice. Tato čtveřice obcí a měst ovládla 16. ročník soutěže Skleněná popelnice. Toto klání každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a své třídičské síly v něm měří všech 350 obcí kraje zapojených do systému EKO-KOM.

Třídění odpadů (ilustrační snímek) | Foto: EKO-KOM

Soutěž byla, stejně jako v minulých letech, rozdělena do čtyř kategorií, a to na obce do 500 obyvatel, obce nad 501 obyvatel, v další kategorii se pak utkaly městysy do 3 500 obyvatel a v poslední kategorii měřila své třídičské výsledky města nad 3 500 obyvatel.