V červenci letošního roku oslavil Karel Gott významné životní jubileum. Provozovatelé litoměřického Muzea Křišťálový dotek se rozhodli nenechat Gottovy 80. narozeniny bez povšimnutí a napadlo je věnovat mu dárek úzce související s jejich krásným řemeslem. Chtěli mu vyrobit křišťálový odlitek jeho dlaně.

Začala tak dlouhá jednání. „Poprvé jsme jednali s Karlem Gottem o získání otisku jeho ruky zhruba před čtyřmi lety. V tu dobu však onemocněl rakovinou mízních uzlin a nám nepřišlo vhodné o to dále usilovat,“ vzpomíná Alexander Huňát, kurátor muzea a otec mistra skláře Jana Huňáta.

Druhým pokusem se tedy stala oslava Gottových 80. narozenin. Do jejich termínu se však otisk mistrovy ruky získat nepodařilo.

Přestože Gott Litoměřice se svým samostatným koncertem nikdy nenavštívil, nakonec tu přeci jen část jeho odkazu zůstane. „Synovi se otisk ruky Karla Gotta podařilo získat zhruba před měsícem. Letošní sezona pro nás už končí, proto plánujeme odlitek vystavit příští rok,“ dodává Huňát.

Kopii křišťálového odlitku chce muzeum věnovat Gottově rodině.

Pro Litoměřičany jde o dobrou zprávu. „Sám jsem sice Karla Gotta neposlouchal, ale že to byl Pan zpěvák, mu upřít nelze. Do muzea, a obzvláště mezi ty hvězdy, které už tam své místo mají, bezesporu patří. Jako litoměřický rodák jsem na to, i na muzeum samotné, velmi hrdý,“ vzkazuje například Petr Bajza.

V Muzeu Křišťálový dotek v Litoměřicích bude nezapomenutelný zpěvák v opravdu dobré společnosti. V současné chvíli zde totiž návštěvníci najdou křišťálové otisky 38 celebrit, například Stevena Seagala, Anastacii, Jaromíra Jágra, Sira Nicholase Wintona, Ivana Lendla, skupiny KISS, Dominika Haška či Václava Havla. Otisky rukou majitelé muzea získali už od 75 osobností, mnoho z nich tedy ještě čeká na výrobu.

Skleněné otisky dlaní jsou světovým unikátem a sklář Jan Huňát na ně vlastní mezinárodní ochrannou známku. Techniku odlévání piloval celý rok, dokud nepřišel na to, jak do skla přenést i ty nejjemnější detaily dlaně.