V rozhovoru Jan Huňát popisuje, jak na myšlenku vytvářet otisky dlaní do křišťálu přišel a jaká byla setkání s některými osobnostmi.

Jak dlouho se zabýváte tvorbou křišťálových plastik z otisků rukou známých osobností? A jak vás napadla myšlenka tvořit právě otisky rukou?

Prvotní idea pokusit se zachytit otisk ruky do křišťálového skla vyvstala ještě v době, kdy jsem žil po mnoho let v Irsku a živil se, krom jiného, renovacemi skleněných vitrážových oken na katedrálách po celé zemi. Jednou se mi dostalo cti a povečeřel jsem s tehdejším nejvyšším představitelem tamní církve, který mi řekl, že bych mohl být hrdý na to, že v katedrále Svatého Patrika, kde jsem v tu dobu pracoval, zanechávám svou stopu. K této myšlence, pouhé jeho větě, jsem se vrátil v roce 2008, tedy v době, kdy jsem se plánoval natrvalo usadit v Čechách. Začal jsem si častěji klást otázku, jak skutečně zachytit lidskou stopu ve skle.

Dlaně otisklé ve vašem křišťálu mají například Steven Seagal, Ringo Starr, Ennio Morricone, Anastacia, Dominik Hašek a mnoho dalších významných osobností z kultury a sportu. Jak náročné bylo získat jejich otisky?

Bylo a je to vždy velice individuální a nedá se to paušalizovat. Nejvíce náročné to pro mě bylo ze začátku, kdy jsem neměl žádné, nebo jen velmi malé recenze. Panovala obava ze zneužití otisků rukou osobností, neboť se jedná o velmi detailně propracovaná díla. To později vedlo k tomu, že jsem musel nechat posoudit odborníky z policejního prezidia, zda je takový otisk zneužitelný, a to konkrétně před setkáním s Madeleine Albright. Předtím jsem ale musel ujít ještě dlouhou cestu.

Jaké byly začátky?

Začínal jsem nejprve otisky rukou českých umělců, jakými byli sochař Olbram Zoubek, malíř Adolf Born, spisovatel Arnošt Lustig, anebo paradoxně státníků cizích zemí, jako byli tehdejší japonský premiér Taro Aso, nebo současný kambodžský král Norodom Sihamoni, který mimochodem umí hovořit plynulou češtinou a miluje umění.

Jak vzpomínáte na setkání s Ringo Starrem či Stevenem Seagalem?

Než jsem se setkal s Ringo Starrem, musel jsem čekat jedno celé odpoledne na místě, na kterém jsem byl dohodnut s jeho managementem, abych se večer dozvěděl, že se setkání přesouvá do druhého dne. Nicméně o to to bylo příjemnější. Byla tam se mnou přítelkyně, nyní manželka, která čekala naše první dítě. Ringo nás jako jediné hosty pozval do svého hotelového apartmánu a po provedení otisku jeho ruky sroloval papír a jemným náznakem zabubnoval na těhotenské bříško mé ženy. Co se týče setkání se Stevenem Seagalem, konalo se na festivalu Rock for People v roce 2014. Tehdy se jeho let opozdil o několik hodin. Na festival dorazil dlouho po půlnoci, ale naše čekání se vyplatilo. Byl vřelý a jediným problémem bylo, že se jeho velká ruka téměř nevešla do odběrové nádoby.

Kolik osobností v současné době čítá sbírka křišťálových doteků?

V současné době je jich 46.

Bohemian Crystal Touch Manufacture Zdroj: YouTube.com/Crystal Touch Museum

Podle čeho si osobnosti vybíráte?

Kdysi jsme s otcem, který sice není sklářem, ale v muzeu Křišťálový dotek dává otiskům příběhy formou vyprávění a provádí návštěvníky, utvořili jakýsi seznam těch, které bychom chtěli oslovit. Občas se stane, že je některá osobnost z tohoto seznamu více méně pro nás nedostupná, ale naštěstí zatím nám odmítla setkání jen jedna. A bohužel nejen nám, ale i UNICEF, jelikož jsme spolupracovali na projektu, kdy se jeden otisk osobnosti vydražil pro bohulibé účely UNICEFu. Tou osobností je Usain Bolt.

Jak dlouho trvá odlití otisku ruky?

Na samém počátku je odběr otisku, který trvá jen několik vteřin, pokud se podaří hned napoprvé. Pokud ne, musí se opakovat. Například ruku Dominika Haška jsme obtiskávali třikrát. Samotné odlití negativu do formy je otázka pár hodin. Ale celý proces výroby se pohybuje v řádu dnů až týdnů. Vždy záleží na tom, zda z otisku bude zhotovena křišťálová ruka na pouhé osahávání, které je v muzeu umožněno, nebo se jedná o skulpturu, sochu, umělecké dílo, na němž se do jisté míry podílí každá osobnost. Takže v prvém případě je to otázka většinou dvou dnů, v druhém se jedná přibližně o tři týdny.

Jeden z nejnovějších otisků patří také Karlu Gottovi. Jak složité bylo jeho otisk získat? Co tomu předcházelo?

Otisk Mistra Karla Gotta jsem získal na oslavě jeho 80. narozenin a nebylo to vůbec snadné. Mohu prohlásit, že se pro mě stal nejhůře dostupnou osobností nejen na poli českém, ale i světovém. Naštěstí mi v získání otisku jeho ruky významně pomohla paní Taťána Gregor Brzobohatá, se kterou jsem se poznal již dříve a která mi umožnila setkání a zhotovení otisku ruky s francouzským hercem Pierrem Richardem.

Slavnostní odhalení otisku dlaně Karla Gotta bylo v litoměřickém Muzeu křišťálový dotek naplánované na konec března společně se zahájením turistické sezóny. Kvůli epidemii koronaviru nakonec neproběhlo. Máte už nový termín, kdy se odhalení uskuteční?

Záleží na naší vládě, kdy povolí otevření muzeí. Takže zatím lze předpokládat, že zřejmě v červnu.

Máte na každý odlitek univerzální postup nebo je proces pokaždé jiný?

Pokud se jedná pouze o otisk ruky, technologie je vždy stejná. Jestliže se bavíme o skulpturách k otiskům rukou, tam je postup vždy jiný.

Mimo jiné jste vytvořil také otisk ruky sira Nicholase Wintona. Jak se vám podařilo k němu dostat? Co na nápad říkal?

S Nickym jsem se seznámil prostřednictvím Lady Mileny Grenfell-Baines, která je jedním z jeho zachráněných dětí za druhé světové války a je dosud velmi aktivní v šíření osvěty. A k této úžasné dámě jsem se dostal skrze Český rozhlas. Lady Milena byla s Nicholasem Wintonem v dennodenním kontaktu, a tak jí nedělalo problém se o mně zmínit. Nicky byl, dá se říci, unesen tím, čím se zabývám a proto jsem zanedlouho přijal jeho milé pozvání. Strávil jsem u něj doma celý den, kdy byl na svůj věk až neuvěřitelně plný elánu, optimismu a entusiasmu. Ihned poté, kdy jsme se seznámili a potřásli si rukama, mi nalil whisky a jen mezi řečí zmínil, že dva týdny přede mnou jí na tom samém místě pil Bill. Lady Milena mi vzápětí pošeptala do ucha dovětek Clinton. Neustále žertoval a dokonce mi nabídl svou stodolu u domu jako dílnu pro výrobu křišťálových otisků.

Vaše dílo spojené s Nicholasem Wintonem s názvem Rozloučení je umístěné také na hlavním nádraží v Praze. Má připomínat rodiče zachráněných dětí, kteří se s nimi na nádraží loučili. Nedlouho po jeho instalaci ho poškodil vandal. Co se vám po tomto činu honilo hlavou?

Že to musel udělat někdo, kdo je až neuvěřitelně zaostalý a hloupý a postrádá v sobě jakoukoliv lidskost. Památník totiž nemá nic společného s židovskou tematikou, ale je to uctění památky rodičů a jejich dětí, tedy těch, kteří se na Hlavním nádraží v Praze, v době 2. světové války, spolu navždy rozloučili. Jako otec tří malých dětí si nedokážu představit, jaká muka tito rodiče prožívali, když posílali své děti do bezpečí, ale s vidinou dalšího setkání v nedohlednu. Když neznali jejich další osud a mohli se jen domnívat a doufat, že to je to nejlepší, co pro ně mohli udělat. Když obětovali sebe a museli nadále žít v bolesti z odloučení, aby dali šanci svým nejmilovanějším. Nevím, zda bych měl tu odvahu, kterou měli oni. Proto tento čin vandalismu velice odsuzuji. Bylo to zbytečné a proti veškeré lidskosti.

Prozradíte, na čem v současné době pracujete?

Před třemi týdny jsem dokončil výrobu otisků Novaka Djokovice a Radka Štěpánka. A bohužel zásahem koronavirové krize se neuskutečnilo setkání ještě s jednou osobností, ale tu nebudu jmenovat v naději, že až to bude možné, s tímto člověkem se sejdu.

Je nějaká osobnost, jejíž otisk ruky si přejete vytvořit?

Těch je mnoho. Z českých sportovců je to například Lukáš Krpálek a ze světových osobností je to především Svatý otec František.

Jan Huňát

• Jeho skleněné otisky rukou významných osobností jsou světovým unikátem. Má jich v současnosti 46.

• Žil řadu let v Irsku a živil se, krom jiného, renovacemi skleněných vitrážových oken na katedrálách po celé zemi.

• Otisky dlaní do křišťálu vystavuje v litoměřickém Muzeu Křišťálový dotek.