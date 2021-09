„Další výhodou nové techniky je i vyšší nosnost snímkovacího stolu a vyjímatelný detektor. To obsluze umožní snadné snímkování nepohyblivých pacientů, kteří musí být přivezeni na lůžku a komfortnější přístup k pacientům s nadváhou, kterých stále přibývá,“ uvedl ředitel roudnické nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

/FOTO/ Nový, plně digitální rentgenový přístroj, který proti původnímu rentgenu poskytuje rychlejší a kvalitnější snímky, uvedli v uplynulých dnech do provozu v roudnické nemocnici.

