Skauting zažívá vzestup. Své místo na severu si vybojoval

Ústecký kraj - Složitý vývoj mělo skautské hnutí v našem kraji. Dnes se však opět těší velkému zájmu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Skauting na severu Čech ve své historii zažívá druhý boom. Ne vždy měl ale na růžích ustláno. Už při svém zrodu neměl jednoduchou úlohu a pak dostal několik tvrdých ran od totalitních režimů.

Do Čech dorazilo skautské hnutí v roce 1911 z Velké Británie. „První tábor u nás byl organizován v roce 1912 a za jeho zrodem stál Antonín Svojsík, který jej dával do souvislosti s americkými indiány,“ řekl Deníku člen mosteckého střediska Skautů a junáků a badatel v oblasti historie českého skautingu Tomáš Novotný. Podle něj se dnes málo ví, že skautská osada je českým vynálezem. Letos si připomínáme 105 let od jejího vzniku.

První skautská organizace na severu Čech vznikla v Roudnici nad Labem v roce 1914. V roce 1917 pak v Lounech a následovala další místa jako Lom, Duchcov, Most, Ústí nad Labem, Děčín. Za první republiky se uskutečnilo několik župních (krajských) srazů a oslav, a to v letech 1921 v Mostě, 1926 na Kubačce, 1927 v Teplicích Šanově, v roce 1929 v Ústí nad Labem a následující rok v Duchcově.

Německá konkurence

V severozápadních Čechách neměl skauting od svého vzniku jednoduchou úlohu. Nejdříve se jeho jednotlivá střediska potýkala s konkurenčním prostředím hlavně německých spolků, jako byli například turneři, kteří měli podobné zaměření. Potom přišel v roce 1938 zábor pohraničí a připojení k německé Třetí říši, čímž činnost českých spolků včetně skautů junáků na tomto území skončila.

„Za války se řada členů skauta zapojila do odboje, ať už domácího nebo zahraničního. Někteří za svobodu naší země položili život,“ doplnil Novotný. Ze Souše u Mostu byl například nacisty popravený Oldřich Hornof, z Loun pak Vladimír Lamka. Ve slavné letecké Bitvě o Británii zahynul jako stíhací pilot ústecký rodák Otto Hanzlíček, jako velitel ve Svobodově armádě bojoval na východní frontě Antonín Sochor z Duchcova. Po válce měli skauti poměrně krátkou dobu na obnovu činnosti, nicméně historik skautingu Miloš Jón podotýká, že to bylo období největšího rozmachu tohoto hnutí u nás.

„Skončilo však nástupem komunistů k moci,“ dodal Jón. V roce 1968 sice nakrátko svitla naděje na obnovu činnosti, zatemnila ji však invaze vojsk Varšavské smlouvy a následná normalizace.

V současnosti je skauting opět na vzestupu. Český skaut - junák má už více než 60 tisíc členů a o vstup do oddílů je obrovský zájem. „Když jsme chtěli dát synka do nejmladšího skautského oddílu, bylo beznadějně plno. Rok jsme byli na listině náhradníků, než se na nás dostalo,“ svěřila se Helena z Teplic.