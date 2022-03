„V republice jsme pouze dva chovatelé, kterým se takový odchov podařil. Bylo to až neuvěřitelné, bylo to první hnízdo tohoto páru po jedenácti letech. Měli celkem tři oplozená vajíčka, ze kterých se vylíhli dvě samičky a jeden sameček a rodiče se o ně dobře starali,“ popisuje chovatel s tím, že úspěšné odchovy zaznamenává také u svých dalších papoušků.

Ty nakupuje nejen od kolegů v Česku, ale také od chovatelů po celém světě. Někteří přicestovali z Rakouska, Španělska či Brazílie. Nově má Miroslav Preiss také pár arů zelenokřídlých. Tyto pestře zbarvené papoušky, kteří patří mezi největší a zároveň nejrozšířenější, v podstatě zachránil z nevhodného chovu, jenž se na nich podepsal mimo jiné tím, že si ptáci vyškubávali ve velké míře své peří. Ve velké voliéře se dávají postupně dohromady.

Kromě speciální směsi krmení, doplňuje chovatel jídelníček papouškům také pekanovými, vlašskými nebo lískovými ořechy či ovocem a zeleninou. „Dostávají jablka, která zbožňují. Pravidelně ale mají období, kdy upřednostňují zase jiné druhy ovoce, například pomeranče nebo banány,“ říká Preiss.

Na papoušky, s jejichž chovem postupně začal ve svých dvanácti letech, kdy si pořídil první andulky a papoušky zpěvavé, se jel podívat do Peru.

Zdroj: Deník„Navštívili jsme tamní pralesy, plavili se patnáct hodin lodí po řece a dostali jsme se i do volné přírody, kde žijí původní indiánské kmeny. Byl to nezapomenutelný zážitek,“ vzpomíná chovatel, který pak společně se svým spolucestovatelem uspořádal o výletě do Jižní Ameriky přednášku. Konala se v nedalekém Klapý a přišla na ni asi stovka návštěvníků. Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 10 tisíc korun pak přes pražskou zoo poslali na pomoc požáry zasažené Austrálii.

„Krátce na to jsem dostal nabídku, zda bych si nechtěl na dálku adoptovat papoušky i v Austrálii, tak jsem na ni kývl a jednorázově podpořil dva kakaduy žijící v tamní záchranné stanici,“ uzavírá Preiss.