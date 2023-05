VIDEO: Přes šedesát metrů vysoké silo cementárny sníží prašnost v Čížkovicích

Čížkovická cementárna dokončuje stavbu obřího sila na slínek. Obyvatelům obce by to mělo přinést snížení často nepříjemné prašnosti. Místní to oceňují. Firma investuje stovky milionů korun.

Silo v Čížkovicích | Video: Deník/Topi Pigula