Ústecký kraj – Celkem pětatřicet výjezdů zaznamenali hasiči v Ústeckém kraji od nedělní 22. do pondělní 8. hodiny v souvislosti se silným větrem.

Ilustrační snímek | Foto: Archiv

Ve 29 případech šlo o spadlé stromy a větve a v šesti případech o ostatní události. „V Meziboří na Mostecku se uvolnil okap na střeše domu, v Konojedech na Litoměřicku se uvolnilo lešení u domu, ve Lhotce nad Labem jiskřil utržený elektrický kabel, ve Třtěnu na Lounsku jiskřilo elektrické vedení, v Lomu na Mostecku ulétl kus střechy a zachytil se na střeše vedlejšího domu, v Záluží se uvolnily plechy,“ vypočítal část problémů Lukáš Marvan, krajský mluvčí hasičů.

Jednotky několikrát zasahovaly také na Chomutovku či Děčínsku. „V okresu Chomutov vyjely hasičské jednotky odstranit spadlé stromy u Loučné, Hradiště a Klášterce nad Ohří. V okresu Děčín odstraňovali hasiči spadlé stromy u Šluknova a v Rumburku,“ upřesnil Marvan.

V okresu Litoměřice vyjely jednotky k popadaným stromům k Brusovu, do Litoměřic – Předměstí, k Režnému Újezdu, Soběnic, Dubičné a Budyně nad Ohří. V okresu Louny odstraňovali hasiči spadlé stromy u Cítolib a v Libčevsi. V okresu Most vyjely jednotky k Nové Vsi v Horách, Braňanům a do Hamru a Horního Litvínova. V okresu Teplice odstraňovali hasiči stromy v Nových Modlanech, na třech místech v Dubí, u Mlýnů, Mstišova a na dvou místech v Teplicích. V okresu Ústí nad Labem vyjeli hasiči odstranit spadlé stromy na dvě místa v Petrovicích.