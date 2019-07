Kvůli výstavbě kanalizace v obci Podsedice je až do 27. července uzavřená silnice mezi Podsedicemi a Dlažkovicemi.

Autobusová linka 660 pojede po objízdné trase z Podsedic do Třebenic přímo a do Dlažkovic zajíždějí pouze vybrané spoje. Ranní spoj linky 662 do Dlažkovic nezajíždí.