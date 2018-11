Silničáři už zbrojí na zimu. Za pár týdnů skončí i velká oprava jejich sídla

Litoměřice - V novém bude pracovat personál litoměřické Správy a údržby silnic. Silničáři mají na zimu víc solanky než loni.

ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Konce listopadu se nemohou dočkat zaměstnanci litoměřické Správy a údržby silnic (SUS). Do tohoto termínu bude opravena její administrativní budova i dílna. Rekonstrukce jednotlivých středisek litoměřického provozu SUS probíhá už několik let, kromě Litoměřic jsou i v Lovosicích, Račiněvsi a Liběšicích. V květnu začala rekonstrukce administrativní budovy a dílny přímo na západním okraji Litoměřic.

V opravených objektech se zaměstnancům výrazně zlepší podmínky pro práci. „V dílně byla špatná viditelnost, nyní přibyla spousta oken a zlepšilo se i umělé osvětlení,“ ukázal vedoucí výroby Vlastimil Filous. Železná vrata nahradila rolovací, je tu i nové topení s vlastním kotlem. K podobně velkým rekonstrukcím dochází zhruba po 40 letech, budovy postavené pro SUS v Litoměřicích v 80. letech potkala poprvé.

SUS před zimou hlásí pár dalších novinek. Přímo na středisku v Litoměřicích přistavila jednu nádrž na solanku, aby jí měla větší zásobu, když je kalup a sypače se celý den nezastaví. Na každé pobočce má navíc nádrž s 50 litry tekutiny. Na Litoměřicko má k dispozici zhruba 5000 tun soli z německého dolu, asi 500 tun písku a 100 tun drtí. Rozpočet SUS sestavuje kraj, od něho dostane také dva nové náklaďáky a jeden univerzální unimog.

Litoměřická SUS obhospodařuje 925 kilometrů silnic: 62 km I. třídy, 202 km II. třídy a 661 km III. třídy. Z toho chemicky udržuje 643 km, inertně 161 a pluhováním 27 km. Neudržovaných úseků je 100 km. Jezdí s 15 sypači, v záloze má pět rezervních. Každý má stanovený okruh čítající 70-80 kilometrů.

Pluh musí jet pomalu

Na stížnosti lidí, že ta či ona silnice není uklizená, má Filous jednoduchou odpověď. „Když sypač pluží, může jet nejvýše 30kilometrovou rychlostí. Není tedy možné, aby byl všude hned,“ zmínil. „Nálož navíc nevydrží celou trasu, třeba třikrát se musí vrátit a naložit znovu,“ doplnil Vlastimil Filous.

Zákon SUS ukládá, že od nahlášení a zjištění stavu na silnici nesmí do výjezdu vozidla uplynout víc než půl hodiny. Silnice 1. třídy by měly být čisté do dvou hodin od ukončení spadu, dvojky do šesti hodin, trojky do 12 hodin. Pokud však sníh padá celý den, sypače vyjet nemohou.

A jak jsou na tom s povinnostmi řidiči? Dokud sníh nepadá, nemusíte mít přezuto. V místech, kde sníh je, ovšem po 1. listopadu mít zimní pneumatiky musíte. A pozor, jezdíte-li od Lovečkovic a výš, měli byste je mít i bez ohledu na počasí. „Řidiči každoročně nechávají přezouvání na poslední chvíli,“ upozornil majitel žalhostického pneuservisu Václav Lipš. „Musí proto počítat s tím, že si počkají, až na ně přijde řada. Letos je abnormálně teplý podzim, ráno ale může být mrazík a řidiči pak mají problém,“ doplnil Lipš.

Na zimní údržbě komunikací v oblasti se podílí i šest lokálních dodavatelů, kteří operují právě hlavně v kopcovitém terénu v odlehlých oblastech. Smlouvu má SUS i s odtahovou a vyprošťovací službou, které jí pomáhají s její i cizí technikou. „Naši řidiči mají přísný zákaz kohokoli tahat,“ dodal Filous. Důvodem nařízení jsou škody na vozidlech či životech způsobené pomocí havarovanému vozidlu silničářem.