Jsme hrubě nespokojeni s fungováním školek v Litoměřicích. Kvalitní učitelky odcházejí, dusí je příliš autoritářské vedení ze strany ředitelky. Takový vzkaz vyslali někteří rodiče a zaměstnanci litoměřických mateřinek, kteří sepsali výzvu k odvolání Moniky Mejtové, jež šéfuje celkem 11 školkám v Litoměřicích.

Výzvu ke změně systému řízení mateřinek a odvolání ředitelky podepsalo ke středečnímu odpoledni 13. září více než 500 lidí. Desítky lidí pak doplnily výzvu o své osobní zkušenosti se stylem řízení školek.

„Stížnosti na despotické vedení litoměřických školek slýcháme už roky. Letos na jaře se nás jako rodičů dotkly další z řady nedobrovolných přesunů učitelek a odchod oblíbené paní učitelky z lesní třídy. Začali jsme se o problému bavit s dalšími lidmi a nestačili jsme se divit, o kolika podobných případech slyšíme,“ řekl Deníku jeden z autorů výzvy Jan Kotěra, ředitel Střediska ekologické výchovy SEVER.

Ředitelce litoměřických školek spolu s dalšími petenty vytýká to, že rozhoduje z pozice moci, která nepřipouští diskusi, přesouvá učitelky ze školky do školky, aniž by hleděla na jejich názor, nebo špatně komunikuje směrem k rodičům. Školkám podle petentů vládne natolik silnou rukou, že to v některých případech hraničí s bossingem.

„Výzvu jsme připravovali přes léto, a když jsme ji spustili, bylo naše překvapení a zděšení ještě větší. Zatím 68 signatářů připojilo k výzvě také svůj komentář a všechny vyznívají podobně: hrubé zneužívání moci, neschopnost přijmout jiný názor, vyhrožování, vyhazovy, zhroucené paní učitelky a provozní zaměstnankyně,“ doplnil Kotěra s tím, že petentům vadí také zastaralý systém řízení školek ve městě, který moc nad 11 zařízeními koncentruje v rukou jediné osoby. „Takový systém nebere ohledy na potřeby dětí. Školky jsou unifikované, a pokud je rodič nespokojený, musí hledat v soukromém sektoru,“ vytýká petice.

Osobních zkušeností se pod peticí sešla celá řada. „Jako bývalá učitelka pod vedením arogantní a mocenské paní Mejtové jsem podala výpověď. Nyní pracuji na vesnické školce jako spokojená ředitelka,“ napsala k výzvě například Milena Volfová. Další z petentů upozorňují na podivné výchovné praktiky ve školkách. „Mám špatnou zkušenost se školkou Mašinka. Nutily ležet děti dvě hodiny, včetně těch předškolních. Předstíraly telefonát policii, když si nedokázaly poradit se zlobivým dítětem - všechny ostatní děti u toho byly a věřily tomu," svěřila se jedna z podepsaných žen.

Výzvu chtějí její autoři předat příští týden radě města, kterou žádají, aby změnila systém řízení litoměřických školek, provedla průzkum spokojenosti pedagogů a rodičů a prošetřila podezření na bossing. Navrhují rovněž, aby vše prověřila nezávislá instituce, například Mobbing free institut. „V případě potvrzení našich výhrad žádáme odvolání ředitelky Matejové,“ vzkázali autoři petice.

K prověření situace v litoměřických školkách nakonec dojde, byť ne ze strany zmíněného institutu. Místostarosta Jiří Adámek, který má v gesci oblast školství, už totiž požádal Českou školní inspekci a inspektorát práce o zhodnocení kvality, podmínek, průběhu a výsledků předškolního vzdělávání v litoměřických školkách spravovaných městem. „Zároveň požádal o prošetření podnětů, které jsou v petici uváděny, jako například bossing, mocenskou personální politiku či ukončování pracovních poměrů perspektivním učitelkám,“ upřesnila mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová.

Podle místostarosty Adámka rada města ani komise výchovy a vzdělávání nedisponují dostatečnou profesní erudicí na to, aby dokázaly objektivně zhodnotit a prošetřit podněty uváděné v petici. „Od toho máme instituce zřízené příslušnými zákony, které mají přesně danou metodiku, procesy a postupy pro úkony v rámci inspekční a kontrolní činnosti,“ připomněl Adámek.

Více se zástupci radnice k celé problematice vyjadřovat nechtějí. Ani samotná ředitelka Monika Mejtová nechtěla výzvu ani výtky v ní uvedené obšírněji komentovat. „Vždy jsem jednala v zájmu organizace, dětí i zaměstnanců,“ napsala Deníku pouze.

Autoři výzvy doufají, že se město k problému postaví čelem. „Zdá se, že za minulého vedení měla paní ředitelka své místo jisté. Pro nové vedení města je to šance, jak vyřešit problém, který má dlouhé roky přímý dopad na desítky zaměstnanců a nepřímý na stovky dětí a rodičů,“ zmínil Jan Kotěra.