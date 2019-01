Lovosice - Havárie zimního sportoviště v Lovosicích nemá rychlé řešení. Sezona se neobnoví, kluby mají těžkosti.

Zimní stadion v Lovosicích | Foto: Tomáš Tomášek

Chlazení stadionu v Lovosicích je od konce minulého roku vepsí, město chystá náročnou a nákladnou opravu. Sezona 2018/19 tak skončila v polovině. Krasobruslaři i hokejisté se musejí už od druhé poloviny prosince realizovat jinde, a to nejen v nejbližších Litoměřicích.

Havárie je zřejmě důsledkem souhry více faktorů. „Došlo s velkou pravděpodobností k prasknutí titanových desek výměníku a k následné kontaminaci solanky čpavkem,“ popsala mluvčí města Ivana Kocánkova s tím, že výparníky z roku 2003 jsou na pokraji životnosti. „Další neznámou, která komplikuje spuštění provozu, je stav ostatního zařízení. Především kanálu vedoucího ze strojovny chlazení na ledovou plochu,“ dodala mluvčí.

Zimní stadion postihla havárie tepelného výměníku 17. prosince 2018. Od té doby sportoviště nefunguje. Kvůli tomu místní hokejisté i dětští krasobruslaři trénují a soutěží v blízkém i vzdálenějším okolí. Kromě toho stadion nemůžou využívat školy a školky, nulový je také příjem z komerčního pronájmu.

Podle předsedkyně lovosického krasobruslařského klubu Moniky Klausové je situace kritická. „V Litoměřicích je stadion nejblíž, ale nám nabízí jen nevyhovující časy,“ uvedla s tím, že třicítka dětí musí na brusle do Děčína, Mělníka, Ústí či Roudnice. Pro trenéry i rodiče jde o čas a peníze navíc. Závody, které měl krasobruslařský klub pořádat na stadionu v březnu, musel zrušit.

Výluka stadionu postihla i komerční hokejovou školu Tomáše Hadravy, jejíž malí svěřenci byli na lovosickém ledě až čtyřikrát týdně. „Provoz školy jsme omezili a jezdíme do Mělníka. Způsobilo nám to velké potíže,“ potvrdil Hadrava.

Všichni přívrženci zimních sportů doufají, že nová sezona na zimním stadionu v Lovosicích začne, jak má, tedy v září.

Devět milionů na přesun zařízení

Havárii má vyřešit přesunutí strojovny chlazení do vyšších pater stadionu. „Nejjednodušší a nejekonomičtější variantou pro udržitelný provoz zařízení do budoucna je odpojit vadné chladicí kanály a celý systém přesunout do vyšších míst v budově,“ uvedl starosta Milan Dian. Pro přesun chlazení bylo do návrhu rozpočtu města na rok 2019 vyčleněno téměř devět milionů korun.

Podle ředitele Technických služeb města Lovosice Stanislava Hruzy řeší navržená koncepce umístěním strojovny do druhého nadzemního patra také nebezpečí dalších záplav.

V tuto chvíli probíhá řízení pro stavební povolení a příprava zadávací dokumentace pro výběrová řízení zvlášť pro stavební část a technologii. „Musíme spěchat. Na realizaci je pouhých sedm měsíců a pokud se nepodaří zakázku hladce vysoutěžit a včas začít, budeme muset postupovat podle krizového scénáře,“ dodal starosta.

Tím je oprava a dodávka technologie do nynějších prostor. Souběžně s tím by probíhala stavební část a přesun technologie by se uskutečnil až v dalším roce. „Budeme se nicméně snažit zvládnout celý přesun už letos,“ slíbil Dian.

Havárie není první závadou zastaralého chladicího zařízení na lovosickém stadionu. Už sezonu 2016/17 provázely potíže na kompresorech. V letní pauze v roce 2017 město nechalo vadný systém opravit za víc než 2,2 milionu korun.