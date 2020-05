I když tomu současné počasí zatím nenasvědčuje, letní koupaliště na Litoměřicku se chystají na otevření. Jako první přivítá návštěvníky v pondělí 25. května koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích. Otevření ale proběhne ve dvou etapách. Lidé budou moci nejprve zavítat jen do takzvané dětské části, kde se nachází brouzdaliště a bazén pro děti. Jedná se totiž o část, ve které lze vodu přihřívat. Mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová uvedla, že k dispozici budou také venkovní aktivity, například minigolf, plážový volejbal či tenis.

„K úplnému otevření celého areálu by mělo dojít 1. června. V letošním roce zároveň dojde k mírnému zdražení vstupného. Zatímco loni dospělý zaplatil 60 korun, letos to bude 70 korun,“ upřesnila Břeňová. O deset korun se zvýší také cena za využití stolního tenisu a minigolfu. Pravidelní návštěvníci všech věkových kategorií si dvě stovky připlatí také za permanentky. Ceny za použití kabinek, šaten, tobogánu a ostatních venkovních aktivit zůstávají stejné. Lidé musí i na koupališti počítat s mimořádnými opatřeními. K plavkám a ručníku si s sebou budou muset přibalit také roušku, kterou sundají pouze ve vodě či při pobytu na dece. Do 8. června má být také omezen počet návštěvníků na maximálně 300 lidí.

„Věříme, že vymyslíme způsob, jak dodržet přísná hygienická opatření a zároveň připravit příznivé podmínky pro trávení volného času v areálu koupaliště,“ doplnil vedoucí plovárny Ladislav Beneš.

V areálu na Písečném ostrově v těchto dnech probíhá údržba v podobě úpravy travních ploch, omývání veškerých povrchů, nátěr bazénů, příprava venkovních sportovišť či revize chlorového hospodářství.

Na zahájení sezóny se chystá také Městské koupaliště ve Štětí. Mluvčí radnice Pavel Hoznédl sdělil, že ještě před otevřením na koupališti proběhly drobné opravy a pravidelná údržba. „Areál se otevře v pondělí 1. června od 9 hodin. Vstupné zůstává stejné jako minulý rok. Dospělí zaplatí 80 korun, děti a důchodci 40 korun. Po 16. hodině je vstupné za polovinu,“ připomněl Hoznédl s tím, že na dodržování hygienických opatření dohlédne personál plovárny. Kromě bazénů mohou návštěvníci štětského koupaliště využít i jiné aktivity, například hřiště na beach volejbal, stolní tenis a minigolf.

V Lovosicích se podle vedoucího sportovních zařízení Milana Berky počítá s otevřením až v druhé polovině června. „Přípravy na otevření už však v areálu probíhají. Postupně jsme začali také s napouštěním bazénů. Záleží, jak rychle se nám je podaří napustit, protože čerpáme vodu z vrtu,“ vysvětlil Berka.