Zdeněk Kubánek ze Štětí sklízí za práci ceny. Tetoval i zahraniční celebrity

O jeho budoucím povolání měli rodiče jiné představy. On si ale šel za svým snem a z malého studia se „protetoval“ až do zahraničí. Řeč je o Zdeňku Kubánkovi ze Štětí. Jeho otec je majitelem úspěšné stavební firmy, on se však „nepotatil“ a profesně zamířil úplně do jiné sféry.

Tatér ze Štětí | Foto: Deník / Martin Krch