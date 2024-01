Na sever Čech opět vstoupí zima se sněhem a kluzkými cestami. Počasí v Ústeckém a Libereckém kraji začne v noci ze soboty 6. ledna na neděli 7. ledna ovlivňovat příliv studeného vzduchu od severu až severovýchodu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Podle portálu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude v neděli v Ústeckém kraji zpočátku ojediněle velmi slabě sněžit, ale na horách budou srážky četnější. Denní teploty už nebudou nad nulou, ale poklesnou ráno místy až na minus 8 stupňů a během dne se očekává další ochlazování. Na horách až na minus 10 stupňů.

Pomůže to skiareálům, které si od konce loňského roku pomáhají umělým sněhem. Například v krušnohorském lyžařském areálu Klíny na Mostecku bude i v neděli v provozu lanovka, a to od 9 do 16 hodin. „Na sjezdovkách leží 30 až 40 centimetrů technického sněhu,“ uvedl na svém webu Sport areál Klíny.

V dalších dnech dorazí arktický vzduch, takže v pondělí 8. ledna teploty mohou klesnout až na minus 12 stupňů. Předpověď na úterý dokonce počítá až s minus 16 stupni. Podobné ochlazení čeká i Liberecko, kde má být v neděli na horách až minus 11 stupňů a po víkendu ojediněle a při slabém větru až minus 17 stupňů. Pro většinu míst v Ústeckém a Libereckém kraji proto platí předběžné varování ohledně výrazného ochlazení. „Od úterý 9. ledna se může v noci místy vyskytnout silný mráz,“ uvedli meteorologové.

Platí také povodňová výstraha

Kvůli riziku povodní platí zatím až do pondělí 8. ledna výstraha pro okresy Děčín, Ústí nad Labem a Litoměřice. V neděli 7. ledna má však vody v Labi ubývat. „Velmi pozvolna bude klesat hladina dolního Labe,“ upozornil v sobotu ČHMÚ. Snižování povodňového ohrožení z třetího na druhý stupeň (stav pohotovosti) se očekává během nedělního poledne.