Až na týden může být přerušena doprava na Švestkové dráze mezi Lovosicemi a Mostem. U Žalhostic na Litoměřicku se pravděpodobně kvůli dešťům sesunul svah.

Švestková dráha | Foto: Deník / Karel Pech

O sesuvu informoval profil Správy železnic na sociální síti X, dříve Twitter, a samotná Švestková dráha. „Z důvodu sesuvu svahu v úseku tratě Správy železnic Litoměřice horní nádraží – Lovosice je do odvolání zavedena náhradní doprava,“ napsala dráha na Facebooku. Kvůli sesuvu jsou tak vlaky mezi Litoměřicemi horním nádražím a Lovosicemi do odvolání nahrazené autobusy. Ty zastavují před zastávkami u horního nádraží, u Cihelny v Litoměřicích, v Žalhosticích, v Lovosicích závod a v Lovosicích. Podle webu Správy železnic je provoz zastaven do 9. června.