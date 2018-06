Senioři z kraje tvoří druhý největší podíl všech dlužníků přes 65 let

Ústecký kraj - Chceme více, dlužíme více. Takový trend je podle pravidelné analýzy společnosti KRUK Česká a Slovenská republika nejenom v Ústeckém kraji, ale v celé republice.

Po letech snižování se průměrná výše dluhu českých dlužníků meziročně zvýšila o 4 tisíce korun. Češi loni průměrně dlužili 29 700 korun, zatímco v roce 2016 byla průměrná výše dluhu 25 700 korun.

V Ústeckém kraji se průměrná výše dluhu zvýšila z 24 400 korun v roce 2016 o 3 500 korun. Před Ústeckým krajem je nejvíce dlužníků v Moravskoslezském kraji. Třetí pozici zaujímá Středočeský kraj.

„Výrazný nárůst průměrné výše dluhu může souviset s očekáváním pokračování současného tempa růstu ekonomiky, které vyvolává větší ochotu utrácet a kvůli nákupům se i zadlužovat. Dlužníci by ale měli pamatovat na to, že ekonomický cyklus přináší i poklesy spojené s růstem nezaměstnanosti, a vytvářet si dostatečnou rezervu na pokrytí splátek svých závazků,“ uvádí generální ředitelka společnosti KRUK Paulina Sapkowska.

Největší dluhy pak dle statistik mají Češi ve věku 45 až 64 let, jde o 38 % všech dlužníků s průměrným dluhem přes 34 tisíc korun. Nejmenší podíl všech dlužníků, tedy necelá 2 % s průměrným dluhem 14 300 korun, patří do věkové kategorie 18 až 24 let.

Více než 8 % dlužníků s průměrnou pohledávkou 29 100 korun je přes 65 let. Senioři z Ústeckého kraje tvoří druhý největší podíl ze všech dlužníků přes 65 let, tedy 12 % s průměrným dluhem 28 900 korun. Přitom často bývá nejčastějším příjmem důchodců pouze penze.

„Splácet dluhy z důchodu je velmi obtížné, navíc ze zkušenosti víme, že si staří lidé často berou úvěry pro svoje děti nebo vnoučata, která by z různých důvodů vlastní úvěr nedostala. Pokud tito skuteční dlužníci nemohou úvěry sami splácet, může to penzisty přivést na hranici chudoby,“ dodává Sapkowska.

Bezmála 19 % českých dlužníků má více než jeden finanční závazek, což je o 8 % více než v roce 2016. Lidé v Ústeckém kraji mají nejčastěji dva až tři dluhy, výjimkou nejsou ale ani lidé, kteří mají pět a více závazků ke splácení.

„Strkání hlavy do písku před vlastními dluhy je cestou k ještě většímu zadlužení. Domluva s věřitelem, nastavení splátkového kalendáře a pravidelné a včasné splácení je způsob, jak se navýšení dluhu a řešení soudní cestou vyhnout. Základem je komunikace a snaha problém vyřešit,” říká Sapkowska.

Nejnovější analýza inkasní společnosti M.B.A. Finance nicméně vyvrací častý názor, že dlužníci v kraji jsou vypočítaví lenoši, kteří se jen vymlouvají.

„Těch vyloženě problémových dlužníků je zhruba pětina, valná většina dlužníků má vůli splácet, ale může to být běh na dlouhou trať. V dnešní době si totiž seriózní věřitelé, třeba banky, už dobře rozmyslí, komu půjčí,“ uzavírá ředitel společnosti Jakub Zetek.