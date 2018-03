Senioři strávili dopoledne s postiženými dětmi

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Strojní inženýr 45 000 Kč

Ostatní strojní inženýři Projektový koordinátor. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 45000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: CO BUDETE DĚLAT, , • Mít na starosti vedení, rozvoj a realizaci projektu MEVA plant, • Řídit projekt s cílem dokončit ho v požadované kvalitě, termínu a v rámci stanoveného rozpočtu, • Vést výrobní dokumentaci projektu, připravovat stavební povolení, • Péče o subdodavatele v oblasti inženýrských služeb - každodenní využití angličtiny, • Stanovit harmonogram projektu, jeho pravidelná aktualizace , • Spolupráce s ostatními odděleními za účelem dokončení projektu, , CO BY VÁM NEMĚLO CHYBĚT, , • SŠ/VŠ technického směru, ekonomický přehled, • Velmi dobrá znalost anglického jazyka, • Uvítáme zkušenost s evropskými dotacemi, • Chuť prohlubovat své znalosti, • Zkušenost se zpracováním výrobních zakázek, s vedením a koordinací výrobních projektů, • Znalost práce s MS Office (především Excel) , • Samostatnost, spolehlivost , , CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT, , • Atraktivní mzdové ohodnocení , • Flexibilní začátek/konec pracovní doby, • Kvartální odměny, kvartální večeře, • Dotované závodní stravování, finanční odměny za jubilea , • Firemní kurzy anglického jazyka, • Přátelský kolektiv a práci v renomované společnosti ve svém oboru , • Firemní akce (formální i neformální), • Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu. Pracoviště: 2 jcp a.s. - račice, 411 08 Štětí. Informace: Kristýna Štorková, +420 725 506 050.