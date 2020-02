Minimálně zopakovat loňský úspěch v celorepublikové akci je přáním litoměřického spolku seniorů LiPen, který se letos už popáté zapojil do projektu Přeplav si svůj La Manche. Cílem štafetového plavání pro seniory je, aby po sečtení uplavaných vzdáleností všech účastníků byla výsledná vzdálenost stejná jako kanál La Manche ve svém nejužším místě, tedy 34 kilometrů.

Ludmila Černá z pořádajícího spolku LiPen připomněla, že loni se seniorům z Litoměřic podařilo pomyslný Lamanšský průliv překonat více než sedmkrát. „Speciální kartičky s údaji o uplavané vzdálenosti odevzdalo 36 plavců. Dohromady zdolali 257,425 kilometru. Po vyhodnocení jsme obsadili třetí místo v rámci celé republiky,“ pochlubila se Ludmila Černá.

Systém zaznamenávání uplavaných kilometrů je stejný také letos. Průkazky si může vyzvednout každý senior starší 55 let buď přímo na pokladně městského bazénu, nebo v knihovně na Mírovém náměstí. Na stejných místech je nutné kartičky nejpozději do 6. března také odevzdat.

„První nadšenci vyrazili do bazénu poslední lednový čtvrtek. V plavání budeme pokračovat celý únor. Každý následující čtvrtek až do 20. února je navíc pro seniory plavaní od 12 do 13 hodin zdarma,“ poznamenala Černá.

Přidali desítky kilometrů

Mezi nejzdatnější plavce v Litoměřicích patří 69letý Milan Pulgret. „Nejvytrvalejším plavcem byl loni Milan Pulgret, který během února uplaval 42,5 kilometru. Ženám kralovala Jaroslava Chlupáčová. V její průkazce bylo zaznamenáno 36,75 kilometru,“ řekla Ludmila Černá s tím, že posláním projektu však není trhat rekordy, ale zúčastnit se. Každý může uplavat takovou vzdálenost, na jakou se cítí.

Akci Přeplavme svůj La Manche organizuje pro starší občany už šestým rokem po celé České republice spolek Sen Sen (Senzační senioři) Nadace Charty 77. Patronkou štafetového plavání je Lucie Leišová, přemožitelka Gibraltaru a podporovatelka plaveckých aktivit Senzačních seniorů. „Na projektu mě vždycky nejvíc baví to nadšení, které u seniorů vidím,“ svěřila se Lucie Leišová.

Mezi seniory z litoměřického okresu, kteří se rozhodli nesedět doma a udělat něco pro své zdraví, patří také dříve narození z Lovosic. Tam si plaveckou štafetu vzal pod svá křídla spolek Úsměv=Zdraví.

Jeho ambasadorka Libuše Žamberská informovala, že projekt Přeplav si svůj La Manche odstartoval ve městě už v sobotu 1. února a plavat se bude po celý měsíc. „Přihlásit se může každý senior. Registrace je možná na pokladně bazénu,“ vyzvala následovníky.