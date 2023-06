/FOTO/ Letošní ročník prestižní soutěže Dívka roku už má své finalistky. Mezi desítkou pohledných a talentovaných slečen jsou i dvě zástupkyně z Litoměřicka - Vanesa Anna ze Štětí a Beáta z Roudnice nad Labem.

Semifinále s vyhlášením deseti postupujících proběhlo v pondělí 12. června v pražském Wellness Hotelu Step. Moderovali ho David Gránský a Robert Urban.

Na dívky čekaly čtyři disciplíny: rozhovor, volná disciplína, pohybová disciplína a přehlídka v šatech.

Účastnicím zazpívala Valerie Kaňová, uměleckým jménem Vali Angel, která je Dívkou roku 2020 a byla semifinalistkou TOP 20 Československé Superstar 2021. Po vystoupení usedla v porotě.

„Dívka roku mi pootevřela dveře do showbusinessu. Naučila mě pomáhat tam, kde to je třeba. Pokud můžu kdekoliv pomoct, tak se pro to snažím udělat vše. Dala mi také spoustu nových zkušeností a taky kamarádek,” svěřila se dojatě Valerie. „Mám teď před sebou spoustu projektů a vystoupení. Buď zpívám nebo moderuji a opravdu mě to baví a naplňuje. Ale jestli jsem na něco fakt pyšná, tak že se nám povedl zrealizovat benefiční koncert na podporu Katky! Do toho se připravuji na maturitu a přijímačky na vysokou,” prozradila Valerie.

Porota z 35 semifinalistek vybrala 20 dívek, které pak čekal neveřejný pohovor s porotou. „Letošní ročník je velmi silný, dívky jsou talentované, komunikativní, inteligentní, každá z nich má vysoké cíle do budoucna. Mně když bylo 14 let, tak jsem ještě pořádně nevěděla, co bych chtěla v budoucnu dělat,“ uvedla organizátorka soutěže Kristýna Sklenářová.

Součástí semifinále bylo také odhalení korunky pro Dívku roku 2023. I v letošním roce se o výrobu postaral Roman Váha z VR Glass design, který se specializuje na výrobu ze skla.

„Design korunky pro letošní ročník Dívky roku vychází opět z tématu, kterým je Vodní svět. Je téměř celá ze skla, použito bylo sklo Spectrum Glass Blue v kombinaci s Tiffany technikou. Korunka byla dozdobena broušenými krystalky po celém jejím obvodu,“ popsal výrobu korunky pro vítězku Roman Váha. Odhalení korunky se ujaly Dívky roku 2022 Veronika Horáková a Laura Muchová, a také Valerie Kaňová, Dívka roku 2020.

Pocity neskrýval ani Robert Urban: „Děkuji Davidovi a Kristýně, produkční soutěže, za oslovení k moderování tak úžasné akce, kterou podruhé moderuji. Je tu tolik talentů a soutěž je opravdu krásná a má smysl. V loňském roce jsem měl i možnost navštívit se Spolkem Dívka dětskou onkologii v Brně a byl to pro mě velmi silný zážitek. Za to moc děkuji,“ prozradil Robert Urban.

„Opět jsme měli možnost si vybrat divokou kartu moderátorů do TOP 20. Zvolili jsme si patnáctiletou Karolínu Klocovou z Prahy, kterou porota vybrala i do TOP 10. Věříme, že Karolína ve finále uspěje,“ uvedl David Gránský.

Do finále soutěže Dívka roku 2023 postoupily tyto dívky:



Karolína Klocová, Praha

Evelina Kokešová, Brno

Klára Pazderova, Olomouc

Karolína Jelínková, Hnojník

Bára Julinová, Ostrava

Vanesa Anna Machová, Štětí

Veronika Hubatková, Praha

Marie Matějčková, Kojetín

Beáta Brádková, Roudnice n. Labem

Tereza Janková, Jičín

„Dívka roku by měla být charismatická, talentovaná a nepostrádat smysl pro humor. Soutěž je výchovná a charitativní. Snažíme se dívky naučit dobrému vystupování ve společnosti. Je to takový odrazový můstek pro dívky, které se chtějí uplatnit ve světě showbyznysu, herectví či získat větší sebedůvěru a sebevědomí. Desátým rokem spolupracujeme s Nadačním fondem Krtek, který pomáhá dětským onkologickým pacientům. Výtěžek z finálového večera bude nemocné Kateřiny Kružíkové, na kterou je již spuštěna veřejná sbírka. Celý příběh Katky najdete na našich webových stránkách divkaroku.cz,” připomněla Kristýna Sklenářová, produkční a organizátorka soutěže.

Finále 33. ročníku Dívky roku 2023 se bude konat 28. srpna v Divadle pod Palmovkou. Galavečer budou moderovat David Gránský a Robert Urban.

