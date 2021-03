Přesun do nejvyšší pozice byl překvapivý i pro samotného Vojtěcha. Podle svých slov neplánoval při podzimním nástupu do představenstva Krajské zdravotní, že stane v jejím čele. „Okolnosti posledních dní tomu ale napomohly. Beru to tak, že pokud je člověk v představenstvu, tak musí být připraven se ujmout pozice předsedy, pokud je to potřeba,“ řekl ke svému zvolení do čela představenstva KZ jeho čerstvý šéf Adam Vojtěch. Svůj posun vnímá jako krok ke stabilizaci společnosti. Jednou z prvních věcí, na které se chce zaměřit, je výběr nového generálního ředitele. Ten by měl vzejít z výběrového řízení, které by se podle Vojtěcha mělo uskutečnit během příštích dvou měsíců.

Podle spekulací by Vojtěch měl na podzim zamířit do Finska jako český velvyslanec, jeho působení v čele představenstva by tak mohlo být poměrně krátké. „Pro mne je v tuto chvíli prioritou, abych řádně vykonával práci v Krajské zdravotní a dokončil poslanecký mandát, který mám do října. Co bude poté, to se uvidí,“ řekl ke svému možnému diplomatickému angažmá bývalý ministr zdravotnictví.

Jako dobrou volbu vnímá Vojtěcha náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci), podle nějž je Vojtěchovo zvolení především krizovým řešením. „Jakkoliv to zní divně, tak tento krok chválím. Pan Vojtěch se za tu krátkou dobu v představenstvu ukázal jako konsolidující prvek. Z hlediska krátkodobého řešení je to ideální stav, protože je tam někdo, kdo tomu rozumí,“ uvedl k volbě nového předsedy největší krajské společnosti Řehák.

Výrazně kritičtěji vnímají zvolení Adama Vojtěcha opoziční strany. Podle lídra STAN Filipa Ušáka nikdo neví, zda Adam Vojtěch bude vést představenstvo týden nebo rok. „Nepřestávám se divit turbulentnímu vývoji v Krajské zdravotní. Myslel jsem, že pan Vojtěch má namířeno do Helsinek. Je to jedna velká fraška,“ podivil se volbě Ušák. Podle jeho názoru by KZ měla přejít na německý model řízení, který by propojil management s představenstvem. Jeho pátého člena zatím rada kraje nezvolila, od opozice již ale nabídku dostala. "Nabídli jsme pana doktora Vlastimila Woznicu, zatím bez odezvy," dodal Filip Ušák.

Pro Piráty je Vojtěchovo jmenování nepochopitelné. „Jsme od začátku přesvědčeni, že pozice v Krajské zdravotní byla trafikou pro pana Vojtěcha, který se neosvědčil v krizové situaci na ministerstvu zdravotnictví,“ myslí si krajská místopředsedkyně Pirátů a krajská zastupitelka Kateřina Stojanová s tím, že jeho nástup do představenstva nesplňoval kritéria transparentního výběru.

Společnost Krajská zdravotní provozuje zdravotnická zařízení v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.